طرح موديلات 2025 من سيارات أودي الألمانية في السوق المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 12:10 صباحاً - أطلقت أودي، أولي موديلات 2025، آودي A8 L الجديد في السوق المصرية، لتعزيز وجودها محليًّا في قطاع السيارات الفاخرة في البلاد، وزيادة انتشار السيارات السيدان كبيرة الحجم، ذات التصميم الرياضي وشبك التهوية الأمامي مع زوائد كرومية معزّزة، إلى جانب مكابح رياضية سوداء اللون، ومصابيح رئيسية متطوِّرة فئة Digital Matrix LED، وأخرى خلفية تحمل بصمة ضوئية مميَّزة قابلة للتعديل من فئة OLED، بخلاف النوافذ المظلّلة والعجلات قياس 20 بوصة.

وفيما يخص للأبعاد القياسية، يبلغ الطول العام لتلك السيدان الفخمة 5.32 مترًا في حين يبلغ العرض والارتفاع 1.94 و1.48 مترًا على الترتيب، أمَّا قاعدة العجلات فجاءت بطول 3.12 مترًا.

بالانتقال إلى المقصورة الداخلية لآودي A8 L الجديدة، نجدها تتضمّن شاشتين للنظام المعلوماتي الترفيهي MMI، الأكبر حجمًا تأتي بقياس 10.1 بوصة ومثبّتة بتابلوه الأدوات الوسطية، في حين تستقر الشاشة الأصغر قياس 8.6 بوصات فوق الكونسول الوسطي مباشرة، والأخيرة تُتيح إمكانية التحكّم في المكيّف الأوتوماتيكي وضبط وضعيات المقاعد.

وتضمّ أفخم سيارات آودي السيدان أيضًا باقة طويلة ومتنوِّعة من تجهيزات الراحة والترف، أبرزها مكيّف الهواء الأوتوماتيكي الذي يُمكن فصل درجة حرارته في أربع مناطق مختلفة، والكسوة الجلدية فئة "Valcona" مع تطريزات Diamond stitching المميّزة، وكذلك مقاعد أمامية يُمكن ضبط وضعيتها كهربائيًا في أكثر من اتّجاه مع خاصية الذاكرة، ونظام تهوئة خاص بالمقاعد وأيضًا خاصية التدليك.

ولا يُمكن أن نغفل كذلك المقاعد التي تأتي بدعامة للفقرات القطنية رباعية الاتجاهات لراحة أكبر على المسافات الطويلة، ومسند إراحة للأقدام خلف مقعد الراكب الامامي، ومُبرّد مع صندوق خاص لاستيعاب الزجاجات والمشروبات بين المقاعد الخلفية، بخلاف النظام الصوتي ثلاثي الأبعاد فئة "Bang & Olufsen"، وخاصية "Audi phone box" التي تتضمَّن إمكانية شحن الهواتف الذكية لاسلكيًّا، والمقوّد الجلدي ثنائي الأذرع المثبّت عليه Paddle Shifters، ونظام إضاءة داخلي من 30 لونًا، بخلاف الطاولتين القابلتين للطيّ في الخلف لنقل الراحة والفخامة إلى مستوى جديد تمامًا.



وعلى صعيد تجهيزات السلامة والأمان، تأتي A8 L الجديدة مجهّزة بالعديد مِن الأنظمة الإلكترونية المعزّزة للسلامة والأمان، مِنها مثبّت السرعة مع محدّد للسرعة، ونظام تعليق هوائي، والشاشة الزجاجية الأمامية (Head-Up Display) التي تُعرض عليها معلومات حيوية قُبالة السائق والكاميرا التي توفّر صورًا حتى 360 درجة، ونظام التحذير من تخطي المسار، بخلاف نقاط تثبيت ISOFIX لمقاعد الأطفال في الخلف، ونظام آودي Pre Sense Basic، ومساعد الرؤية الليلية ونظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات، وغيرها من تجهيزات السلامة الرائدة.



حصلت سيارات آودي A8 L علي محرّك TFSI فئة V6 سعة 3 لترات يولد 340 حصان مع أقصى عزم دوران يبلغ 500 نيوتن-متر، بمساعدة نظام هجين معتدل Mild hybrid بجهد 48 فولت. ويتّصل هذا المحرك بعلبة تروس أوتوماتيكية Tiptronic من ثماني سرعات تنقل عزم الدوران للعجلات الأربع (نظام الدفع الرباعي الدائم) من خلال نظام "كواترو" quattroالغني عن التّعريف، ويُمكن لهذه السيدان الفخمة كبيرة الحجم الوصول لسرعة 100 كلم/ساعة من السكون في غضون 5.7 ثوانٍ، قبل الوصول لسرعة قصوى مقدارها 250 كلم/ساعة. ومّن ضمن أبرز التجهيزات المميّزة للسيارة الجديدة، يَصعب أن نغفل نظام التوجيه الديناميكي للعجلات الأربع Dynamic All-Wheel Steering الذي يجمع ما بين التوجيه الرياضي والثبات العالي.

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