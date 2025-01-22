عملنا له كمين، محامي طليقة صالح جمعة يكشف تفاصيل منع اللاعب من السفر - أخبار كلمتك

عملنا له كمين، محامي طليقة صالح جمعة يكشف تفاصيل منع اللاعب من السفر - أخبار كلمتك

مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة 9، عبلة تفضح إبراهيم أمام عائلته - أخبار كلمتك

مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة 9، عبلة تفضح إبراهيم أمام عائلته - أخبار كلمتك

نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالجيزة، موعد الظهور وطرق الاستعلام - أخبار كلمتك

نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالجيزة، موعد الظهور وطرق الاستعلام - أخبار كلمتك

عاجل:البيت الابيض يصفع الحوثيين ويعلن تصنيفهم على قائمة المنظمات الا ر هاب ية - أخبار كلمتك

عاجل:البيت الابيض يصفع الحوثيين ويعلن تصنيفهم على قائمة المنظمات الا ر هاب ية - أخبار كلمتك

قيادي حوثي يفجر مفاجأة مدوية ويدعو لمظاهرة بعدن لتفويض زعيم الجماعة ماذا يحدث؟ - أخبار كلمتك

قيادي حوثي يفجر مفاجأة مدوية ويدعو لمظاهرة بعدن لتفويض زعيم الجماعة ماذا يحدث؟ - أخبار كلمتك

فوز الريال وخسارة مان سيتي والبايرن، نتائج مواجهات الجولة السابعة بدوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

فوز الريال وخسارة مان سيتي والبايرن، نتائج مواجهات الجولة السابعة بدوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 23 - 01 - 2025 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 23 - 01 - 2025 - أخبار كلمتك

شاهد اول الفيديوهات للاعتداء على شابة كانت على متن سيارة في عدن الليلة - أخبار كلمتك

شاهد اول الفيديوهات للاعتداء على شابة كانت على متن سيارة في عدن الليلة - أخبار كلمتك

عاجل:في جريمة مروعة.. مسلحون يعتدون على مواطن بالضرب المبرح امام ابنته(فيديو) - أخبار كلمتك

عاجل:في جريمة مروعة.. مسلحون يعتدون على مواطن بالضرب المبرح امام ابنته(فيديو) - أخبار كلمتك

دوري أبطال أوروبا، ميلان يخطف فوزا هاما أمام جيرونا - أخبار كلمتك

دوري أبطال أوروبا، ميلان يخطف فوزا هاما أمام جيرونا - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة يؤدون امتحان الدراسات الاجتماعية غدا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة يؤدون امتحان الدراسات الاجتماعية غدا - أخبار كلمتك

طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة يؤدون امتحان الدراسات الاجتماعية غدا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 11:55 مساءً - تستعد محافظة الجيزة لاستقبال طلاب الشهادة الإعدادية، غدًا الخميس؛ لاستئناف امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025، حيث يؤدي الطلاب اليوم الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية.

وأكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن جميع الاستعدادات اكتملت لضمان سير الامتحانات بسلاسة ويسر، حيث تم تخصيص 702 لجنة امتحانية موزعة على مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.

 

جهود مكثفة لتهيئة المناخ الامتحاني

وشدد محافظ الجيزة على أهمية توفير بيئة هادئة ومناسبة للطلاب لأداء الامتحانات، وكلف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والجهات المعنية بتكثيف الجهود لرفع كفاءة النظافة في محيط المدارس، وإزالة أي إشغالات أو عوائق قد تعيق سير الامتحانات، كما وجه بمنع تواجد الباعة الجائلين ومكبرات الصوت في محيط اللجان الامتحانية.

 

تعليمات مشددة لضمان النزاهة بامتحانات الشهادة الإعدادية

من جانبه، أكد سعيد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أهمية الالتزام التام بالقرارات الوزارية والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وحظر استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان، كما شدد على ضرورة توفير كافة الاحتياجات اللازمة لسير الامتحانات بسلاسة، والتواصل الفوري مع غرفة العمليات في حالة وجود أي مشكلة.

ووجه محافظ الجيزة رسالة إلى الطلاب، داعيًا إياهم إلى بذل قصارى جهدهم والتركيز على المذاكرة الجادة لتحقيق أفضل النتائج، مؤكدًا أن المحافظة قد وفرت كل الإمكانيات اللازمة لضمان نجاحهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

في 15 محافظة| الأوقاف تفتتح غدًا 44 مسجدًا ضمن خطتها لإعمار بيوت الله - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق