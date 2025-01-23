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بالفيديو.. ما حكم ارتداء الملابس السوداء في الحداد؟.. عمرو الورداني يجيب - أخبار كلمتك

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بالفيديو.. ما حكم ارتداء الملابس السوداء في الحداد؟.. عمرو الورداني يجيب - أخبار كلمتك

بالفيديو.. ما حكم ارتداء الملابس السوداء في الحداد؟.. عمرو الورداني يجيب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 01:26 صباحاً - أوضح الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن ارتداء الملابس السوداء تعبيرًا عن الحزن أو بسبب الوفاة ليس مأمورًا به في الشريعة الإسلامية، كما أنه ليس محظورًا، جاء ذلك ردًا على سؤال من منى من سوهاج حول حكم ارتداء النساء للملابس السوداء أثناء فترة الحداد.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، إلى أن المرأة في فترة العدة، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام، يجب عليها الالتزام بعدم إظهار الزينة أو ارتداء الملابس الملفتة، لكن لا يوجد نص شرعي يلزمها بارتداء ملابس بلون معين، بما في ذلك الأسود.

وأضاف: "إذا كان ارتداء الملابس السوداء يعبر عن حالة الحزن والتفجع بشكل طبيعي، فلا بأس به، طالما أنه لا يتنافى مع ضوابط الشرع، كما يجوز لها ارتداء ألوان أخرى بشرط ألا تكون هذه الألوان تعبر عن الفرح أو تلفت الأنظار بشكل مبالغ فيه".

وأكد أن المطلوب خلال فترة العدة هو أن تعبر المرأة عن حالتها بشكل طبيعي دون تكلف، وألا تتجاوز ضوابط الحداد الشرعية التي تمنعها من إظهار الزينة أو التبرج.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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