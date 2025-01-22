المواعيد الجديدة لافتتاح المتحف المصري الكبير.. وأسعار التذاكر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 11:41 مساءً - كشفت هيئة المتحف المصري الكبير، عن المواعيد الجديدة لزيارة المتحف المقرر تطبيقها اعتبارًا من شهر فبراير المقبل، وذلك لتسهيل زيارة أكبر عدد ممكن من الزوار أثناء التشغيل التجريبي الذي يتم حاليًا في بعض المناطق من المتحف، ويأتي ذلك في إطار استعداد المتحف للافتتاح الرسمي المنتظر.

المواعيد الجديدة لـ فتح المتحف المصري الكبير

- الافتتاح الصيفي والشتوي: من المقرر فتح المتحف المصري الكبير من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءً طوال أيام الأسبوع.

- الافتتاح خلال شهر رمضان: من المقرر أن يحدد مواعيد جديدة في شهر رمضان 2025، حيث سيظل المتحف مفتوحًا حتى الساعة الرابعة عصرًا.

- الفترات المسائية: ومن المقرر أن تضاف فترة مسائية في فبراير المقبل، لأول مرة، حيث سيفتح المتحف المصري الكبير يومي السبت والأربعاء من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً.

الفئات المستثناة من دفع تذكرة المتحف المصري الكبير

وحددت وزارة السياحة والآثار الفئات المستثناة من دفع تذكرة المتحف المصري الكبير ومتمثلة في الآتي: أسر الشهداء من الدرجة الأولى - المرشدين السياحيين - الأطفال الأقل من 4 سنوات - ذوي الاحتياجات الخاصة ومعهم مرافق واحد».

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير

- سعر تذكرة الدخول للشباب 200 جنيه.

- سعر تذكرة الدخول للأطفال 100 جنيه.

- سعر تذكرة الدخول للطلاب 100 جنيه.

- سعر تذكرة الدخول لكبار السن 100 جنيه.

سعر تذكرة الدخول للأجانب الزائرين

- سعر تذكرة الدخول للشباب 1000 جنيه.

- سعر تذكرة الدخول للطلاب 500 جنيه.

- سعر تذكرة الدخول لكبار السن 500 جنيه.

زيارات محدودة

وبحسب الموقع الرسمي للمتحف المصري الكبير، فإن المتحف يقدم حاليًا زيارات محدودة العدد لاختبار جاهزية الموقع وتجربة الزائر قبل الافتتاح الرسمي، وسوف تتمكن خلال هذه المرحلة من زيارة قاعات العرض الرئيسية والبهو العظيم والدرج العظيم والمنطقة التجارية والحدائق الخارجية، وستظل قاعات الملك توت عنخ آمون مغلقة حتى الافتتاح الرسمي.

وأشار المتحف المصري الكبير إلى أن ساعات العمل في مجمع المتحف تبدأ يوميًا من 8:30 صباحًا إلى 6 مساءً، فيما تفتح قاعات العرض يوميًا من 9 صباحًا إلى 5 مساءً، لافتًا إلى أن آخر موعد لشراء التذاكر 4 مساءً.

تيسير زيارة ذوي الهمم

وتعكس هيئة المتحف المصري الكبير التزامها بتوفير تجربة زيارة مريحة لذوي الهمم وأصحاب الاحتياجات الخاصة، إذ سيتمكن فاقدو البصر من التعرف على المعروضات الحضارية المصرية القديمة من خلال لمس النسخ الأثرية المتاحة في أماكن مخصصة داخل المتحف، وذلك لتيسير التعرف على شكل القطع الأثرية الأصلية، وضم المتحف العديد من التحسينات التي تدعم هذا التوجه.