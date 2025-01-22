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جامعة كفر الشيخ تتصدر تصنيف التايمز البريطاني للتخصصات الأكاديمية لعام 2025 - أخبار كلمتك

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جامعة كفر الشيخ تتصدر تصنيف التايمز البريطاني للتخصصات الأكاديمية لعام 2025 - أخبار كلمتك

جامعة كفر الشيخ تتصدر تصنيف التايمز البريطاني للتخصصات الأكاديمية لعام 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 11:41 مساءً - أعلنت جامعة كفر الشيخ عن تحقيق إنجازات متميزة في تصنيف التايمز البريطاني للتخصصات الأكاديمية لعام 2025، حيث تصدرت قائمة الجامعات الحكومية المصرية في تخصص علوم الفيزياء، وحصدت المركز الأول محليًا والثاني على مستوى الجامعات المصرية. كما ظهرت الجامعة ضمن أفضل 500 جامعة عالميًا في هذا التخصص، بحصولها على المركز 401-500.

وأفاد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بأن الجامعة واصلت تفوقها الأكاديمي، حيث جاءت في المركز 401-500 عالميًا والثاني محليًا في مجال علوم الحياة، والمركز 501-600 عالميًا والثاني محليًا في علوم الهندسة. كما احتلت المركز 601-800 عالميًا والثالث محليًا في مجال العلوم الطبية والصحية، مع ظهورها لأول مرة في تخصص علوم الحاسب، حيث جاءت في المركز 601-800 عالميًا.

وأوضح الدكتور دسوقي أن هذا التقدم يمثل خطوة كبيرة في تعزيز مكانة الجامعة عالميًا، مشيرًا إلى أن الجامعة ظهرت في خمسة تخصصات لعام 2025 مقارنة بأربعة تخصصات في عام 2024. وأضاف أن هذه الإنجازات تعكس اهتمام الجامعة بتطوير منظومة البحث العلمي ودعم الباحثين، من خلال توفير الإمكانيات اللازمة وتعظيم الاستفادة من الأجهزة العلمية بالكليات والمعامل المركزية.

وأكد الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن تصنيف التايمز البريطاني يعتمد على معايير دقيقة تشمل الاستشهادات العلمية، التأثير البحثي، البيئة التعليمية، وسمعة الأبحاث. وأشار إلى أن ظهور الجامعة في هذه التصنيفات يمثل اعترافًا دوليًا بقوة منظومتها التعليمية والبحثية، مما يسهم في تحسين سمعة التعليم العالي في مصر على المستوى الدولي.

تُعد هذه الإنجازات دليلًا على الجهود المتواصلة لإدارة الجامعة في تحقيق مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية، ودعمها المستمر لتطوير البحث العلمي والنشر الدولي.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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