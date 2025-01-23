عملنا له كمين، محامي طليقة صالح جمعة يكشف تفاصيل منع اللاعب من السفر - أخبار كلمتك

عملنا له كمين، محامي طليقة صالح جمعة يكشف تفاصيل منع اللاعب من السفر - أخبار كلمتك

مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة 9، عبلة تفضح إبراهيم أمام عائلته - أخبار كلمتك

مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة 9، عبلة تفضح إبراهيم أمام عائلته - أخبار كلمتك

نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالجيزة، موعد الظهور وطرق الاستعلام - أخبار كلمتك

نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالجيزة، موعد الظهور وطرق الاستعلام - أخبار كلمتك

عاجل:البيت الابيض يصفع الحوثيين ويعلن تصنيفهم على قائمة المنظمات الا ر هاب ية - أخبار كلمتك

عاجل:البيت الابيض يصفع الحوثيين ويعلن تصنيفهم على قائمة المنظمات الا ر هاب ية - أخبار كلمتك

قيادي حوثي يفجر مفاجأة مدوية ويدعو لمظاهرة بعدن لتفويض زعيم الجماعة ماذا يحدث؟ - أخبار كلمتك

قيادي حوثي يفجر مفاجأة مدوية ويدعو لمظاهرة بعدن لتفويض زعيم الجماعة ماذا يحدث؟ - أخبار كلمتك

فوز الريال وخسارة مان سيتي والبايرن، نتائج مواجهات الجولة السابعة بدوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

فوز الريال وخسارة مان سيتي والبايرن، نتائج مواجهات الجولة السابعة بدوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 23 - 01 - 2025 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 23 - 01 - 2025 - أخبار كلمتك

شاهد اول الفيديوهات للاعتداء على شابة كانت على متن سيارة في عدن الليلة - أخبار كلمتك

شاهد اول الفيديوهات للاعتداء على شابة كانت على متن سيارة في عدن الليلة - أخبار كلمتك

عاجل:في جريمة مروعة.. مسلحون يعتدون على مواطن بالضرب المبرح امام ابنته(فيديو) - أخبار كلمتك

عاجل:في جريمة مروعة.. مسلحون يعتدون على مواطن بالضرب المبرح امام ابنته(فيديو) - أخبار كلمتك

دوري أبطال أوروبا، ميلان يخطف فوزا هاما أمام جيرونا - أخبار كلمتك

دوري أبطال أوروبا، ميلان يخطف فوزا هاما أمام جيرونا - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

شباب يعتدون على شابة كانت تقوم بهذا الامر داخل سيارة في عدن(صورة) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
شباب يعتدون على شابة كانت تقوم بهذا الامر داخل سيارة في عدن(صورة) - أخبار كلمتك

شباب يعتدون على شابة كانت تقوم بهذا الامر داخل سيارة في عدن(صورة) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 23 يناير 2025 12:07 صباحاً - كلمتك/خاص:

افاد مواطنون بقيام شابة بالخروج من طاقة سيارة كانت على متنها وتغني بوضع غير مألوف امام احدى المولات في عدن مادفع شباب لايقاف السيارة.
وبحسب المواطنون فان الشابة نزلت من السيارة وهي تصرخ عل الشباب قبل ان يقوم احدهم بدفعها الى داخل السيارة واغلاق الباب عليها.
واشاروا الى ان هذه العادات دخيلة على عدن 

c6a5aedef7.jpg3b75270153.jpg

79c28ae0cd.jpg

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

عاجل:البيت الابيض يصفع الحوثيين ويعلن تصنيفهم على قائمة المنظمات الا ر هاب ية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق