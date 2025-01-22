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شاختار يفوز على بريست 0/2 في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

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شاختار يفوز على بريست 0/2 في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

شاختار يفوز على بريست 0/2 في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 09:45 مساءً - انتهت مباراة شاختار دونيتسك الأوكراني ضد ستاد بريست الفرنسي بنتيجة 0/2 للأول، في المباراة التي جرت على ملعب فيلتينس ارينا، مساء اليوم الأربعاء، ضمن لقاءات الجولة السابعة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

أحرز هدفي فريق شاختار في شباك بريست، كيفين سانتوس لوبيز دي ماسيدو في الدقيقة 18، جيورجي سوداكوف في الدقيقة 37 من ضربة جزاء.

 

تشكيل شاختار دونيتسك ضد ستاد بريست

حراسة المرمى: دميترو رزنيك.

خط الدفاع: فينيسيوس توبياس، فاليري بوندار، ميكولا ماتفيينكو، إيراكلي أزاروف.

خط الوسط: دميترو كريسكيف، بيدرينهو، مارلون جوميز، جيورجي سوداكوف.

خط الهجوم: إيجينالدو دي سوزا ليموس، كيفين سانتوس لوبيز دي ماسيدو.

تشكيل ستاد بريست أمام شاختار دونيتسك

حراسة المرمى: ماركو بيزوت.

خط الدفاع: كيني لالا، بريندان شاردوني، عبدولاي ندياي، ماتياس بيريرا لاج.

خط الوسط: مهدي كامارا، إديميلسون فيرنانديز، هوجو مانيتي، كاموري دومبيا.

خط الهجوم: ماما بالدي، لودوفيتش أجورك.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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