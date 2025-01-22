شبانة: المهاجم الأجنبي مفاجأة الأهلي أمام بيراميدز وتصريحات كولر كارثية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 11:40 مساءً - الأهلي، أكد الإعلامي محمد شبانة، أن السلوفيني نيجك جراديشار، الذي يلعب في الدوري المجري، قد يكون مفاجأة النادي الأهلي في مباراة بيراميدز القادمة بالدوري.

شكل الأهلي أمام فاركو يدعو للحسرة

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc": "تعادل الأهلي مع فاركو جائز ووارد، ولكن هناك علامات استفهام على شكل الأهلي والأداء وما وصل إليه الأداء الفني للفريق والذي لم نره قبل 3 سنوات".

مهاجم الأهلي الجديد مفاجأة مباراة بيراميدز

وتابع: "السلوفيني نجيك جراديشار، يصل القاهرة خلال ساعات، وتم الإعلان في قناة الاهلي عن الانتهاء من أولى الصفقات بشكل رسمي".

وشدد: "كولر بدأ الموسم وهو مستقر على عدم وجود مدير كرة، ولكنه تفاجأ بوجود محمد رمضان كمدير رياضي، وهو ما أغضبه، كما أن رمضان أعلن عن تدعيمات للفريق ولكن كولر رفض التعاقد معهم".

مارسيل كولر، كلمتك

تصريحات كوار كارثية

وواصل: "كولر في المؤتمر الصحفي قال أنا لا أملك لاعبين أعمل إيه وده من أغرب التصريحات للمدير الفني، وهو خاض المباراة بتواجد لاعبين في مراكز غير مراكزها، وحسين الشحات لم أعرف مركزه فين في مباراة فاركو".

وشدد: "تصريح كولر كارثة، لأنه رفض صفقات في الصيف، وللأسف الإدارة وافقته، خاصة وأنه وافق على رحيل أحمد عبدالقادر وديانج، ورفض ضم قندوسي رغم تألقه مع سيراميكا كليوباترا".

وأردف:" أكرم توفيق يلعب مع الأهلي لقوة إلتحاماته وأنه لا يمتلك أي ماهرات، وكان هذا غير متواجد في لقاء اليوم".

الأهلي يلعب بدون تكتيك

واستكمل: "لا توجد أي جملة تكتيكية للأهلي آخر 7 مباريات، يقال إن هناك مدربًا يعمل، وهناك لخبطة في التشكيل، وكولر بيخلص على محمد الشناوي ومصطفى مع بعض، بسبب اعتماده على الثنائي والتبادل بينهم في المباريات".

وزاد: "محمد الشناوي، تحرك متأخرًا في كرة هدف فاركو، وكان قادرًا على التصدي للكرة في حالة التحرك مبكرًا ثانية، والفريق أصبح لا يمتلك قوام أساسي بسبب كثرة التغييرات في التشكيل".

وأضاف: "الأهلي في الشوط الأول وصل للمرمى مرة وحيدة عن طريق كريم الدبيس، وفاركو كان يخترق دفاع الأهلي بكل سهولة".

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