70 دقيقة، سان جيرمان يتعادل في ريمونتادا قوية أمام مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 11:40 مساءً - دوري أبطال أوروبا، حقق فريق باريس سان جيرمان ريمونتادا قوية أمام مانشستر سيتي، ليتعادل (2-2) بعد أن كان متأخرًا بهدفين نظيفين في المباراة المقامة بينهما حاليًّا على ملعب حديقة الأمراء، ضمن مواجهات الجولة السابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقدم مانشستر سيتي بهدفين نظيفين من خلال اللاعب جاك جريليش في الدقيقة 50، وإيرلينج هالاند في الدقيقة 53.

وعاد باريس سان جيرمان للمباراة من جديد بهدفين سجلهما عثمان ديمبيلي في الدقيقة 56، وبرادلي باركولا في الدقيقة 60.

شوط أول سلبي بين مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان

وانتهى الشوط الأول من مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي، بالتعادل السلبي.

بدأت المباراة بمحاولات هجومية من مانشستر سيتي دون خطورة حقيقية على مرمى الفريق الباريسي.

فيما رد باريس سان جيرمان بتسديدة قوية في الدقيقة الخامسة عن طريق ديزيري دوي من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس إيديرسون وأبعدها إلى ركلة ركنية، لتنتقل الأفضلية إلى الفريق الباريسي.

وفي الدقيقة 11، ومن ركلة حرة مباشرة لباريس سان جيرمان في وسط ملعب مانشستر سيتي، نفذت بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها جواو نيفيز برأسية خطيرة مرت بشكل قريب أعلى العارضة العلوية للمرمى.

وفي الدقيقة 14، أطلق كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس جيانلويجي دوناروما وأبعد الخطورة عن مرماه.

تعادل سلبي بين مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان بالشوط الأول

فيما رد أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان بتسديدة في الدقيقة 20، من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس إيديرسون بثبات.

بينما شهدت الدقيقة 27، أخطر فرص باريس سان جيرمان، بعد ركلة ركنية نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء تعامل معها مدافعي مانشستر سيتي بارتباك أدى إلى وصول الكرة لأقدام فابيان رويز الذي أطلق تسديدة مباشرة كادت تسكن الشباك لولا تألق المدافع يوشكو جفارديول في إبعاد الكرة من على خط المرمى، لينحصر اللعب في وسط الملعب مع الدقائق المتبقية وينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

تشكيل باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، ويليام باشو، نونو مينديش.

خط الوسط: جواو نيفيس، فيتينيا، فابيان رويز.

خط الهجوم: لي كانج إن، ديزيري دوي، برادلي باركولا.

تشكيل مانشستر سيتي أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

بينما جاء تشكيل تشكيل مانشستر سيتي أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ماتيوس نونيس، روبن دياز، مانويل أكانجي، يوشكو جفارديول.

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش، كيفين دي بروين، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: فودين، إيرلينج هالاند، سافيو.

ترتيب باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

ويمتلك مانشستر سيتي 8 نقاط في المركز الرابع والعشرين، في حين أن باريس سان جيرمان لديه 7 نقاط في المركز السادس والعشرين.

ويسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل الحفاظ على آماله في التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

وستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

وكانت المكافآت المالية لبطولة دوري أبطال أوروبا ارتفعت لتصل إلى قرابة 2.5 مليار يورو (2.79 مليار دولار)، ويُمكن للمتوّج باللقب أن يحصل على أكثر من 86 مليون يورو كجائزة مالية فقط، من دون احتساب المكافآت التي تبلغ 700 ألف يورو عن كل نقطة تُحقق في مرحلة الدوري، أو الإيرادات من حقوق البث التليفزيوني.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.