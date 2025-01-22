الرياضة - 11:26 - عيار 21 بكام؟.. سعر الذهب الآن في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 11:26 مساءً - أسعار الذهب.. يشهد سعر الذهب خلال الفترة الحالية ارتفاعات متتالية، مع مراقبة المتداولين لتوقعات الاقتصاد العالمي مع استمرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في توضيح وجهات نظره بشأن سياسات التجارة والهجرة.

وارتفع الذهب إلى أعلى مستوى له خلال اليوم الأربعاء منذ نهاية أكتوبر، لذلك تكشف كلمتك تطورات حركة أسعار الذهب أعيرة 24 و 21 و 18 والجنيه الذهب في أحدث سعر مسجل في السوق.

سعر الذهب الآن في مصر

أوضحت منصة «آي صاغة» سعر الذهب الآن في مصر، وفق التحديثات المعلنة الأخيرة والتي جاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الآن قبل المصنعية أو الضريبة 4314.25 جنيه للشراء، و4342.75 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 21

في حين يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الآن قبل المصنعية أو الضريبة 3775 جنيهًا للشراء، و3800 جنيه للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 الآن قبل المصنعية أو الضريبة إلى 3235.75 جنيه للشراء، و3257.25 جنيه للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14

كما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 الآن قبل المصنعية أو الضريبة 2516.75 جنيه للشراء، و2533.25 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن قبل المصنعية أو الضريبة 30200 جنيه للشراء، و30400 جنيهًا للبيع.

سعر أونصة الذهب

وسجل سعر أونصة الذهب على المستوى العالمي 2755.7 دولارًا للشراء.

سبب ارتفاع سعر الذهب في مصر

وجاء ارتفاع سعر الذهب في مصر تزامنا مع ارتفاع سعر الذهب العالمي. حيث سجل سعر الذهب العالمي أعلى مستوى جديد منذ 11 أسبوعا، وذلك في ظل استمرار تراجع الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى تزايد الطلب على الملاذ الآمن بسبب المخاوف من سياسات دونالد ترامب المتعلقة بفرض التعريفات الجمركية على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة الأمريكية.