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فتحي عبد الوهاب: سعيد بالتعاون مع هاني خليفة في "ظلم المصطبة" - أخبار كلمتك

فتحي عبد الوهاب: سعيد بالتعاون مع هاني خليفة في "ظلم المصطبة" - أخبار كلمتك

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فتحي عبد الوهاب: سعيد بالتعاون مع هاني خليفة في "ظلم المصطبة" - أخبار كلمتك

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فتحي عبد الوهاب: سعيد بالتعاون مع هاني خليفة في "ظلم المصطبة" - أخبار كلمتك

فتحي عبد الوهاب: سعيد بالتعاون مع هاني خليفة في "ظلم المصطبة" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 11:40 مساءً - يواصل الفنان فتحي عبد الوهاب، تصوير دور "حمادة كشري" ضمن مسلسل "ظلم المصطبة"، الذي من المقرر أن يعرض خلال موسم دراما رمضان 2025.

من جانبه، أعرب فتحي عبد الوهاب، عن سعادته بتكرار تعاونه مع مخرج المسلسل هاني خليفة، الذي كان قد تعاون معه للمرة الأولى من خلال فيلم "سهر الليالي" الذي تم عرضه عام 2003، مؤكدًا أن "خليفة" مخرج كبير ورائع يضيف له الكثير كممثل، لذا فإن اجتماعهما في عمل جديد بعد كل هذه السنوات سيكون له فائدة كبيرة بالنسبة له.

 

ريهام عبد الغفور 

فيما عَبر "عبد الوهاب" عن سعادته أيضا بالتعاون مرة أخرى مع الفنانة ريهام عبد الغفور، التي تشاركه هو والفنان إياد نصار، بطولة المسلسل حيث قال إنه سبق وأن وقف أمامها في التمثيل من خلال مسلسل "أميرة في عابدين" التي جسدت فيه دور شقيقته، مؤكدًا أنه بجانب إعجابه بأدائها خلال فترة عملهما معا فإن إعجابه بموهبتها ازداد كثيرا خاصة في السنوات الأخيرة التي تألقت فيها، وهو ما سيكون إضافة هائلة للعمل الرمضاني المنتظر.

 

وأشار إلى أن مسلسل "ظلم المصطبة" يضم كوكبة من النجوم أبرزهم بسمة وأحمد عبد الحميد ومحمد السويسي، وإيناس الفلالي، وغيرهم من الممثلين الذين يشكلون توليفة رائعة في صالح العمل.

فيما أكد أنه سعيد بالتعامل مع باقي فريق العمل خلف الكاميرا، من بينهم محمود يوسف مدير التصوير، الذي يعمل معه للمرة الثانية بعد مسلسل "وعد إبليس"، ومهندس الديكور محمد أمين، الذي تعاون معه على مدار العديد من الأعمال الفنية، مؤكدا على أنه لا يضيف فقط لبيئة العمل وإنما يضيف أيضًا للشخصية التي يجسدها.

يشار إلى أن مسلسل "ظلم المصطبة" مكون من 15 حلقة، يشارك في بطولتها كل من فتحي عبد الوهاب، إياد نصار، ريهام عبد الغفور، بسمة، أحمد عزمي، أحمد عبد الحميد، محمد السويسي، إيناس الفلالي، وهو قصة أحمد فوزي صالح، وإخراج هاني خليفة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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