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قصور الثقافة تصدر 10 كتب من أعمال عباس العقاد بمعرض الكتاب - أخبار كلمتك

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قصور الثقافة تصدر 10 كتب من أعمال عباس العقاد بمعرض الكتاب - أخبار كلمتك

قصور الثقافة تصدر 10 كتب من أعمال عباس العقاد بمعرض الكتاب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 11:40 مساءً - أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، 10 كتب للأديب والمفكر الكبير عباس محمود العقاد، ضمن مجموعة كتب أعلام الفكر التي تقدمها الهيئة بمناسبة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين، المقرر انطلاقها غدًا الخميس إلى 5 فبراير المقبل. 

 

كتاب أثر العرب في الحضارة الأوروبية

ويناقش فيه العقاد تأثير الحضارة العربية على الحضارة الأوروبية في مجالات عدة مثل العلم والفن، مشيرًا إلى أن أوروبا استفادت من علوم العرب.

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جحا الضاحك المضحك 

ويناقش فيه الضحك وفلسفته، متسائلًا عن أسبابه وأثره، ويحلل شخصية "جحا" الشهيرة في التراث، مع التركيز على نوادره وعلاقته بالتاريخ.

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دراسات في المذاهب الأدبية والاجتماعية 

مجموعة من المقالات التي تتناول مواضيع أدبية واجتماعية، مثل النهضة الأدبية والتوجهات الأدبية الحديثة، بالإضافة إلى قضايا اجتماعية كالإقطاع والتعليم والاشتراكية.

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مطالعات في الكتب والحياة 

يدرس فيه العقاد الأعمال الأدبية الشهيرة ويحللها فلسفيًّا، مؤكدًا أن الأدب لا يهدف فقط للتسلية بل لإثارة المشاعر وإثراء الخيال.

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مراجعات في الآداب والفنون 

مجموعة من المقالات التي تعيد تقييم الأفكار الأدبية والفنية، مع التأكيد على أهمية منهج المراجعة لتحليل الأفكار.

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الصهيونية العالمية 

ويقدم فيه العقاد دراسة عن الصهيونية، متتبعًا تاريخها وكشف أكاذيبها وأهدافها العنصرية، ويختتم برؤيته لمستقبل دولتهم.

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ساعات بين الكتب 

يعرض العقاد قراءاته العميقة في مختلف المجالات مثل الفلسفة والأدب، ويشارك معرفته المكتسبة من الكتب التي قرأها.

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أفيون الشعوب 

يرد فيه العقاد على مقولة ماركس "الدين أفيون الشعوب"، معتبرًا أن الدين يزرع شعورًا بالمسؤولية في الأفراد، بينما إنكاره يترك الضمائر خالية من الحذر.

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يوميات 

مجموعة من المقالات الصحفية التي كتبها العقاد حول القضايا السياسية والاجتماعية والأدبية، هدفها نشر القيم الجمالية والعدالة.

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الإسلام والحضارة الإنسانية 

يعرض فيه العقاد دور الإسلام في الحضارة الإنسانية، مؤكدا على توازن العلم والإيمان ودحض الفكر المادي والإلحادي.

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إصدارات قصور الثقافة 

وتشارك هيئة قصور الثقافة في دورة هذا العام من المعرض بأكثر من 165 عنوانًا جديدًا تم اختيارها بعناية وصدرت ضمن سلاسل الهيئة ومجموعة أخرى تم إصدارها بمناسبة المعرض، وتقديمها بأسعار مخفضة للجمهور، بجناحها في (صالة 1 - جناح B3)، وقد تنوعت موضوعات الكتب لتشمل التاريخ والتراث والأدب الشعبي والتراجم العالمية وكتب أعلام الفكر والأعمال الرائدة.

بالإضافة إلى إصدارات متنوعة في سلاسل: السينما، السير الذاتية، أدب الرحلات، الفلسفة، والدراسات الشعبية، الفن التشكيلي، النقد الأدبي، المسرح، والموسيقى، والعبور، وكذا الأعمال الإبداعية في القصة والشعر والرواية، بجانب الركن الخاص بكتب الأطفال وركن في جناح الهيئة للكتب المخفضة.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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