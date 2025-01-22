عمرها 15 سنة، محمد عاطف يكشف كواليس تحضيرات أغنية "عايز تمشي" لـ الجسمي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 11:35 مساءً - تصدر النجم الإماراتي حسين الجسمي مؤشر البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد طرح أغنية عايز تمشي بشكل رسمي علي موقع الفيديوهات يوتيوب أمس الأربعاء، برغم تسريب نسخة منها منذ 15 عامًا.

أغنية حسين الجسمي الجديدة

وقال الشاعر محمد عاطف في تصريح خاص لكلمتك: "إن الأغنية تم تحضيرها منذ 15 عامًا وهي عن تجربة شخصية له، وعندما عرضت الأغنية على الجسمي دخل الإستوديو ونفذها على الفور.

وعن طرح الأغنية أمس الأربعاء برغم تحضيرها منذ 15 عامًا قال محمد عاطف: “كانت هناك مشاكل إنتاجية منعت طرحها وقتها، إلي أن تم طرحها بشكل رسمي”.

وقال الشاعر الغنائي محمد عاطف مؤلف أغنية عايز تمشي لحسين الجسمي في تصريح خاص لكلمتك: “إن أغنية طرحت بشكل رسمي عبر موقع الفيديوهات يوتيوب لأول مرة، ولكن قبل ذلك كانت هناك عدة مشكلات إنتاجية”.

ومؤخرًا طرح المطرب الإماراتي حسين الجسمي أحدث أغنياته بعنوان “آه يا خسارة” عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وكافة تطبيقات الموسيقى.

والأغنية من ألحان: حسين الجسمي، وكلمات: الأمير نواف بن فيصل آل سعود، وتوزيع: وليد فايد.

وفي وقت سابق، أنشد حسين الجسمي أغنية وطنية جديدة بمناسبة الذكرى الـ53 لليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، حملت عنوان “عيد الاتحاد”، من أشعار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربیة المتحدة ورئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي.

أغنية حسين الجسمي للإمارات

وبحسب بيان نشره حسين الجسمي فالأغنية استذكرت في أبياتها أمجاد الوطن وتفرده بين الأمم، بداية من جهود المؤسسين وصولًا إلى الحاضر الزاهر.

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