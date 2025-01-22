مشاهير العرب - سر ظهورها بدون مكياج.. «ريهام عبد الغفور» تثير الجدل على انستجرام - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 08:36 مساءً - أثارت الفنانة ريهام عبد الغفور حالة من الجدل بين جمهورها، وذلك بعد توجيهها رسالة غامضة لشخص مجهول.

ونشرت ريهام عبد الغفور عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورة لها بدون مكياج تبرز من خلالها جمالها الطبيعي، وعلقت قائلة: «أتمنى أن الناس تبقى أحن، وأرحم وتكون مدركة أننا بني آدمين وبنحس وبنكون محتاجين نسمع كلمة طيبة أو على الأقل لا نسمع كلام يجرحنا».

وفي وقت سابق تعرض عدد من الفنانات من بينهن ريهام عبد الغفور للنقد بعد أن كشفت عدسات إحدى الكاميرات على هامش لقاءات حفل توزيع جوائز حفل توزيع الجوائز «joy awards» ظهور علامات الشيخوخة على وجوههن.

أحدث أعمال ريهام عبد الغفور

تستعد الفنانة ريهام عبد الغفور للمشاركة في ماراثون دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل «ظلم المصطبة»

يشارك في مسلسل «ظلم المصطبة» بجانب ريهام عبد الغفور عدد من الفنانين أبرزهم: إياد نصار، فتحي عبد الوهاب، والعمل من تأليف أحمد فوزي صالح، وسيناريو وحوار محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة.

قصة مسلسل ظلم المصطبة

وتدور قصة مسلسل ظلم المصطبة في إطار دراما اجتماعية عن العادات والتقاليد والعرف، حيث يناقش المسلسل العادات الظالمة الأعراف التي يُحكم بها في الأرياف والأقاليم، والبعيدة عن القانون والشرع في إطار اجتماعي مليء بالحكايات المشوقة.