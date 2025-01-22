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طارق العريان يرشح منة شلبي لبطولة فيلم "السلم والثعبان 2 " أمام عمرو يوسف - أخبار كلمتك

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طارق العريان يرشح منة شلبي لبطولة فيلم "السلم والثعبان 2 " أمام عمرو يوسف - أخبار كلمتك

طارق العريان يرشح منة شلبي لبطولة فيلم "السلم والثعبان 2 " أمام عمرو يوسف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 08:20 مساءً - رشح المخرج طارق العريان، الفنانة منة شلبي للقيام بدور البطولة النسائية بالجزء الثاني من فيلم “ السلم والثعبان”، أمام الفنان عمرو يوسف.

وكان من المفترض أن تشارك الفنانة منى زكي في بطولة الفيلم، إلا أنها اعتذرت عنه بعد ترشيح العريان لها، ليذهب الدور إلى منة شلبي.

فيلم الهوى سلطان 

وشاركت مؤخرًا الفنانة منة شلبي في بطولة فيلم “الهوى سلطان”، مع الفنان أحمد داود، وحقق الفيلم نجاحا كبيرًا أثناء عرضه بالسينمات.

وتدور أحداث فيلم “الهوى سلطان” في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء بشكل رومانسي كوميدي، وتم تغيير اسم الفيلم 3 مرات من “قاعة الأوركيد”، ثم لـ“سارة وعلى”، حتى استقر على “الهوى سلطان”.

أبطال فيلم الهوى سلطان

 الفيلم بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، خالد كمال، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، فدوى عابد، من إخراج هبة يسري

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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