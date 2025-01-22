مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. قائمة الأعمال الدرامية على قنوات المتحدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 08:01 مساءً - قائمة مسلسلات رمضان 2025.. تفصلنا أسابيع قليلة على بدء موسم دراما رمضان 2025، الذي يشهد كل عام تنافسًا دراميًا بين الممثلين، ومن المتوقع أن يقدموا مجموعة من المسلسلات التي تتنوع بين التشويق والإثارة والأكشن والكوميديا، لذلك يبحث الكثير من المواطنين عن قائمة مسلسلات رمضان 2025.

وفي هذا الصدد، يسلط كلمتك، الضوء على أبرز قوائم مسلسلات رمضان 2025، وذلك من خلال خدمة شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من خلال السطور التالية:

- مسلسل الشرنقة

مسلسل الشرنقة بطولة أحمد داود، اللبنانية سارة أبى كنعان، مريم الخشت، صبري فواز، علي الطيب، عمرو وهبة، صلاح عبد الله، محمد عبده، ياسر عزت وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى مشوق.

وتدور أحداث مسلسل الشرنقة الذى يعد أحدث أعمال منصة watch it الأصلية، في صورة مليئة بالتشويق والإثارة وذلك خلال 15 حلقة ويجسد أحمد داود شخصية حازم إبراهيم، محاسب عبقري يعمل في شركة كبرى، يجد نفسه في مواجهة مصيرية بين المبادئ والخطر بعد اكتشافه أسرارًا مظلمة حول أعمال غير قانونية داخل الشركة.

- مسلسل الكابتن

يدور المسلسل حول قصة أيمن الشايب وتأليف عمرو الدالي، ويقوم بإخراج المسلسل المخرج معتز التوني، والذي يجري الاستعدادات النهائية تمهيدًا لبدء التصوير مطلع ديسمبر المقبل، ويشارك أكرم حسني في بطولة مسلسل "الكابتن" مع أية سماحة، والنجمة سوسن بدر، بالإضافة إلى أحمد عبد الوهاب، عمر شوقي، والفنان القدير سامي مغاوري، وجاري الاتفاق على باقي فريق العمل.

- مسلسل ولاد الشمس

وتدور أحداث مسلسل «ولاد الشمس» في إطار إجتماعي درامي، حول صديقان تربيا سويا منذ الطفولة في دار أيتام، ويتناول المسلسل كيف كانت رحلتهما في الحياة وتحولهم إلى لصان يعملون في عالم السرقة والجرائم، والمسلسل من بطولة أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة، إسماعيل فرغلي، مريم الجندي، عايدة فهمي، معتز هشام، وغيرهم، من إخراج شادي عبد السلام، وإنتاج united studios

- مسلسل لام شمسية

وتخوض الفنانة أمينة خليل، الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل «لام شمسية»، ويشاركها البطولة أحمد السعدني، محمد شاهين، ثراء جبيل، يسرا اللوزي، صفاء الطوخي، ياسمينا العبد، وآخرين، وهو من إخراج كريم الشناوي، ومن تأليف مريم نعوم.

- مسلسل ناقص ضلع

وتشارك الفنانة نيللي كريم في الموسم الرمضاني 2025 بمسلسل «ناقص ضلع» والذي يدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوق حول حياة ثلاث شقيقات يواجهن تحديات الحياة ومسؤولية أحلامهم الشخصية، ويشاركه البطولة روبي، جيهان الشماشرجي، كندة علوش، حاتم صلاح، على قاسم، على صبحي، من تأليف مهاب طارق، وإخراج محمد شاكر خضير.

- مسلسل فهد البطل

ينافس الفنان أحمد العوضي في الموسم الرمضاني المقبل 2025، بمسلسل «فهد البطل» الذي تجري أحداثه في إطار شعبي صعيدي، وبشاركه البطولة ميرنا نور الدين، محمود البزاوي، حمزة العيلي، كارولين عزمي، عصام السقا، صفوة، أحمد عبد العزيز، صفاء الطوخي، عزت الزين، لوسي، يارا السكري، من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.

- مسلسل جودر 2

انتهى الفنان ياسر جلال، مؤخراَ من تصوير الجزء الثاني من مسلسل «جودر» ويشاركه البطولة ياسمين رئيس، عابد عناني، تارا عماد، وفاء عامر، وليد فواز، محمد التاجي، أيتن عامر، أحمد ماهر، محمود البزاوي، هنادي مهنا، محمد على رزق، منذر مهران، وآخرين، والعمل من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

- مسلسل شهادة معاملة أطفال

ويعود محمد هنيدي للدراما الرمضانية بعد غياب سنوات من خلال مسلسل شهادة معامله أطفال، من تأليف محمد سليمان عبد الملك، ومن اخراج وائل فرج، ويشارك في بطولته إلى جانب الفنان محمد هنيدي كلا من جيهان خليل، صبري فواز، سما إبراهيم، نهى عابدين، ومجموعة أخرى من الفنانين.

- مسلسل وتقابل حبيب

بعد النجاح الكبير الذي حققه الثنائي ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، من خلال مسلسل «ونحب تانى ليه» الذي عرض في رمضان 2020، سيجتمعان مرة ثانية من خلال مسلسل يحمل عنوان «وتقابل حبيب»، ويشاركهم البطولة خالد سليم، أنوشكا، صلاح عبد الله، نيكول سابا، محمود ياسين جونيور، حنان سليمان، رشوان توفيق، إيمان السيد، بدرية طلبة، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.

- مسلسل حكيم باشا

يشارك الفنان مصطفى شعبان في الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل «حكيم باشا»، الذي تدور أحداثه حول تاجر آثار وهو مصطفى شعبان يدخل في مشكلة أمام منذر رياحنة وهو ينتمي لنوعية الأعمال الصعيدية، ويشاركه البطولة سلوى عثمان وسلوى خطاب ومنذر ريحانة ورياض الخولي وسهر الصايغ ودينا فؤاد ومحمد نجاتي، السورية يارا قاسم وتأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.

- مسلسل عقبال عندكم

ويعود الزوجين حسن الرداد وإيمي سمير غانم، للمنافسة في دراما رمضان 2025 بمسلسل «عقبال عندكم» من إخراج علاء إسماعيل وتأليف أحمد سعد والي، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم حجاج عبد العظيم.

-مسلسل أثينا

وتنافس الفنانة ريهام حجاج، في الماراثون الرمضاني 2025 بمسلسل «أثينا» وتشاركها البطولة وسوسن بدر، ومحمود قابيل، وسلوى محمد على، وأحمد مجدي، ونبيل عيسى، وعلي السبع، وتأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

- مسلسل الحب كله

يشهد ماراثون مسلسلات رمضان 2025، لأول مرة، تعاونًا فنيًا بين النجمين مي عزالدين وآسر ياسين، من خلال مسلسل يحمل اسم الحب كله، ومن المقرر عرضه على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو الموسم الذي يشهد منافسة شرسة بين عدد كبير من النجوم.

يقود بطولة المسلسل عدد من النجوم بخلاف آسر ياسين ومي عزالدين، أشرف عبد الباقي، دياب، سما إبراهيم، ميس حمدان، غادة طلعت، ومن إخراج تامر محسن، ومن المتوقع أن يصل عدد الحلقات إلى 15 حلقة.

- مسلسل عايشة الدور

ومن المقرر أن تشارك الفنانة دنيا سمير غانم في رمضان 2025 بمسلسل«عايشة الدور»، وتجسد دنيا شخصية سيدة مطلقة ضمن أحداث العمل، وتمر بالعديد من المفارقات الكوميدية مع تتابع الأحداث، ويشاركها من تأليف وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد السبكي.

- مسلسل ظلم المصطبة

تخوض الفنانة ريهام عبد الغفور الموسم الرمضاني المقبل 2025، من خلال مشاركتها في مسلسل «ظلم المصطبة»، من إخراج هاني خليفة، ويشاركها بطولته إياد نصار، وفتحي عبد الوهاب، وغيرهم من الفنانين، تأليف أحمد فوزي صالح.

- مسلسل سيد الناس

يشارك في بطولة مسلسل سيد الناس: عمرو سعد، إلهام شاهين، خالد الصاوي، أحمد زاهر، إنجي المقدم، ريم مصطفى، أحمد رزق، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، ياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، وهو من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي.

- مسلسل العتاولة 2

مسلسل العتاولة 2 من بطولة: أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، مي كساب، فيفي عبده، أحمد كشك، ميمي جمال، هدى الأتربي، نهى عابدين، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبو سريع، مريم الجندي، مؤمن نور، محمد التاجي، يسرا الجديدي، وهو من تأليف هشام هلال، إخراج أحمد خالد موسى.

- مسلسل المداح 5

يواصل الفنان حمادة هلال، تألقه بسلسلة مسلسل «المداح» إذ ينافس في رمضان المقبل 2025 بالجزء الخامس، ويشاركه البطولة هبة مجدي، خالد الصاوي، جوري بكر، فتحى عبد الوهاب، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، غادة عادل بالإضافة إلى كل من محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي، إخراج أحمد سمير فرج.