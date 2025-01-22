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«الرئيس السيسي»: التوفيق يأتي عندما يأخذ القائمون على الأمر بأسباب الدنيا وأيضا هم من الصالحين - أخبار كلمتك

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«الرئيس السيسي»: التوفيق يأتي عندما يأخذ القائمون على الأمر بأسباب الدنيا وأيضا هم من الصالحين - أخبار كلمتك

«الرئيس السيسي»: التوفيق يأتي عندما يأخذ القائمون على الأمر بأسباب الدنيا وأيضا هم من الصالحين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 10:26 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن كل البيانات والمعلومات بشأن بما تم إنجازه في مجال الطاقة بوزارات البترول والكهرباء والنقل، موجودة على موقع رئاسة الجمهورية وموقع مجلس الوزراء، ومواقع كل الوزارات المعنية.

وتابع الرئيس السيسي، خلال مشاركته في احتفالية الذكرى الـ 73 لعيد الشرطة: «مع الوقت الناس نسيت.. القاهرة دي ماكنش هيتمشي فيها خالص.. وإسكندرية نفس الكلام وبقية المحافظات.. لكن دلوقتي الناس بتمشي لأنها مش حاسة بالمشكلة.. بناء الدول محتاج جهد ومحتاج تضحية وعمل وإخلاص وقبل ده كله توفيق.. طيب التوفيق يجي لما يكون القائمون على الأمر بياخدوا بأسباب الدنيا وكمان هما ناس صالحين».

وأضاف الرئيس السيسي: «البنية المصرية قادرة على الانطلاق بالدولة لآفاق دول نامية، وفي كل القطاعات، لأننا استطعنا ننجز كل المطالب الموجودة في قطاعات الدولة المختلفة».

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الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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بحضور الرئيس السيسي.. حفل عيد الشرطة الـ 73 بعد قليل - أخبار كلمتك

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