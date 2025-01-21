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«التعليم» تحقق في مزاعم تداول أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 - أخبار كلمتك

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«التعليم» تحقق في مزاعم تداول أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 - أخبار كلمتك

«التعليم» تحقق في مزاعم تداول أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 11:01 صباحاً - تداول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.. أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن غرف العمليات بالمديريات والإدارات التعليمية، رصدت أوراق أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 المتداولة.

التعليم تحقق في مزاعم تداول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وتابع المصدر، أنه سيتم التحقق من صحة الصور المتداولة لورقة أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، وإن كانت هي ذاتها المنعقدة للطلاب صباح اليوم الثلاثاء أم لا.

تداول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

التأكد من صحة تداول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وأضاف المصدر، أنه في حالة التأكد من صحة أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية المتداولة عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، سيتم ضبط المسؤولين عن تصوير ورق أسئلةامتحانات الشهادة الإعدادية 2025 ونشرها عبر صفحات الغش واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

عقوبة نشر وترويج امتحانات الشهادة الإعدادية

ونص قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، على أنه كل من طبع أو نشر أو ذاع أو روج لأسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية وأوجوبتها أو ساعد في ذلك بأي وسيلة كانت، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام لامتحانات الشهادة الإعدادية، يعاقب بالتالي:

تداول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

- الحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات.

- دفع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.

عقوبة نشر وطبع امتحانات الشهادة الإعدادية

وأوضح القانون، أنه يعاقب كلًا من ساعد على الشروع في ارتكاب أي فعل من نشر أو طبع أو أذاع أو روج لأسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ودفع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه.

عقوبة الغش في امتحانات الشهادة الإعدادية

كما نص قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، على حرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها سابقًا في امتحانات الشهادة الإعدادية، من أداء امتحان الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام نفسه، ويعتبر راسب في كافة المواد الدراسية المقررة عليه بالعام الدراسي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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