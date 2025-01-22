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مشاهير العرب - انطلاق تحضيرات فيلم Sonic the Hedgehog 4.. وهذا موعد العرض - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - انطلاق تحضيرات فيلم Sonic the Hedgehog 4.. وهذا موعد العرض - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - انطلاق تحضيرات فيلم Sonic the Hedgehog 4.. وهذا موعد العرض - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 10:16 مساءً - أعلنت شركة باراماونت بيكتشر عن انطلاق تحضيراتفيلم Sonic the Hedgehog 4، وذلك بعد النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه الجزء الثالث الذي يعرض حاليا بدور العرض السينمائي.

وحقق فيلم Sonic the Hedgehog 3 إيرادات مرتفعة في شباك التذاكر العالمي حيث تجاوزت حاجز الـ 400 مليون دولار منذ طرحه يوم 20 ديسمبر الماضي.

ويذكر أن فيلم Sonic The Hedgehog 3 شهد تحالفًا غير متوقع بين سونيك «بن شوارتز» وتيلز «كولين أوشونيسي» ونكلز «إدريس إلبا» مع دكتور روبوتنيك حيث يتولون مواجهة خصم كيانو ريفز شادو ذا هيدجهوج.

وفي قت سابق كشف الفنان جيم كاري في تصريحات لوكالة Associated Press، على هامش فعاليات العرض الأول لـ فيلم Sonic The Hedgehog 3 بالمملكة المتحدة في لندن، عن سبب انضمامه للفيلم، بعد أن صرح بعد طرح فيلم Sonic The Hedgehog 2 في عام 2022 أنه يفكر في اعتزال التمثيل.

وقال كاري: «عدت إلى هذا الكون لأنني، أولاً وقبل كل شيء، ألعب دور عبقري، وهو أمر مبالغ فيه بعض الشيء، ولكن الأمر فقط أنني اشتريت الكثير من الأشياء وأحتاج إلى المال، بصراحة».

وكان قد حقق الجزء الأول والثاني من فيلم Sonic the Hedgehog معا، بدور العرض السينمائي العالمية إلى جانب أرباح المشاهدة المنزلي إيرادات بلغت حوالي 726 مليون دولار.

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الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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