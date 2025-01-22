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أحمد جمال يوجه رسالة رومانسية بعد خطوبته: "أضحكي خليني أضحك" - أخبار كلمتك

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أحمد جمال يوجه رسالة رومانسية بعد خطوبته: "أضحكي خليني أضحك" - أخبار كلمتك

أحمد جمال يوجه رسالة رومانسية بعد خطوبته: "أضحكي خليني أضحك" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 10:10 مساءً - أثار خبر خطوبة المطرب أحمد جمال موجة من التفاعل على منصات السوشيال ميديا، حيث انهالت عليه التهاني من محبيه وزملائه في الوسط الغنائي.

وعلق الفنان أحمد جمال علي خطوبته، وذلك على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلا: “اضحكي خليني اضحك”.


يذكر أن احتفل المطرب أحمد جمال بخطوبته  في أجواء عائلية واقتصر الاحتفال على الأهل والأقارب.

 

ونشر أحمد جمال صورة له برفقة خطيبته، وعلق قائلا: حبيت أبتدي السنة الجديدة بخبر يفرحكم، وبشارككم فرحتي النهارده بخطوبتي أنا وفرح.. عقبالكم جميعًا.

 

 

أحمد جمال 

وفي سياق آخر، كان الفنان أحمد جمال قد حاول في وقت سابق أن يسهم في إنقاذ طفلين حالتهما خطيرة ويحتاجان إلى زراعة قلب حسب ما أكدت والدتهما. 

 

وقال أحمد جمال من خلال فيس بوك: "من شوية شفت استغاثة أم لطفلين حالتهما خطرة جدًّا ومحتاجين زرع قلب حسب وصفها لحالتهما. أتمنى من مؤسساتنا الخيرية أو معهد القلب أو مستشفى الدكتور  مجدي يعقوب النظر بعين الرحمة والعطف على الأم اللي محتاجة مساعدة لعل وعسى نكون سبب كلنا في شفاء أطفالها وربنا يجازيكم كل خير".

 

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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