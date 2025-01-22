مشاهير العرب - بعد مشاركته في حفل عيد الشرطة.. أحمد جمال سعيد: يا رب أكون شرفت اسمك يا والدي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 09:56 مساءً - أعرب الفنان أحمد جمال سعيد، عن سعادته وفخره بالمشاركة في احتفالية الذكرى الـ 73 لعيد الشرطة التي أقامتها وزارة الداخلية بعيد الشرطة بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ولفيف من القيادات بالوزارة.

وكتب سعيد عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «تشرفت أني شاركت في احتفالية عيد الشرطة الـ 73 أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومحمود توفيق وزير الداخلية، والحضور الكرام، ووالدة وشقيق الشهيد البطل النقيب عمر القاضي، شكراً دكتور خالد جلال وقطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية.. يارب أكون شرفت اسمك يا والدي، وشرفت البدلة الميري اللي كنت بتحبها لحد يوم وفاتك.. ابن اللواء جمال سعيد وافتخر».

أحدث أعمال أحمد جمال سعيد

ومؤخرا شارك الفان أحمد جمال سعيد، في مسلسل «وتر حساس» بالتعاون مع النجمة صبا مبارك وعرض العمل ضمن موسم مسلسلات الأف سيزون 2024.

مسلسل «وتر حساس»، من بطولة صبا مبارك، ويشاركها البطولة عدد من نجوم الفن أبرزهم: محمد علاء، وإنجى المقدم، وهيدى كرم، وهاجر عفيفى، وتقى حسام، ومحمد العمروى، ولبنى ونس، وتميم عبده، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

ودور أحداث المسلسل في إطار 45 حلقة حول الخيانة الزوجية والعلاقات المتشابكة في إطار مشوق، حيث كان العمل ينتمي لأعمال الدراما الاجتماعية.

وتناولت الحلقات الأولى من مسلسل وتر حساس، الخيانة والعلاقات الزوجية، عندما اكتشفت كاميليا «إنجي المقدم» خيانة زوجها رشيد «محمد علاء»، وتتدهور علاقتهما الزوجية، لتعلم بعد ذلك أنه يخونها مع صديقتها وابنة خالتها سلمى «صبا مبارك».

وشهدت حلقات مسلسل وتر حساس الصراع بين (كاميليا وسلمى)، وحالة الحرب التي أصبحت بينهما، واتضح أنها ناتجة عن أحداث سابقة حدثت منذ أعوام سابقة.

وتوالت الأحداث ليتخذ مسلسل وتر حساس مسار مختلفًا، بعد قتل «ليلى» أخت «سلمى»، من قبل زوجها مازن «أحمد جمال سعيد»، بعد اكتشافه لخيانتها مع صديقها عبد الرحمن، لينعطف الصراع بين «كاميليا» و«سلمى» في اتجاه آخر وهو الانتقام من أجل حق «ليلى».