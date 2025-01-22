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مشاهير العرب - «الشاطر» يسجل أول تعاون بين أمير كرارة ومحمد القس - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «الشاطر» يسجل أول تعاون بين أمير كرارة ومحمد القس - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «الشاطر» يسجل أول تعاون بين أمير كرارة ومحمد القس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 09:56 مساءً - يسجل فيلم «الشاطر» أول تعاون بين الفنانين أمير كرارة ومحمد القس، وهما أحدث المنضمين لـ قائمة أبطال فريق العمل، وتواصل الجهة المنتجة انهاء التعاقدات مع جميع أبطال العمل لتحديد موعد بدء التصوير خلال الفترة المقبلة.

شارك في بطولة فيلم «الشاطر» عدد من الفنانين أبرزهم: أمير كرارة، هنا الزاهد، مصطفى غريب، عادل كرم، وآخرين من الفنانين، والعمل من تأليف وإخراج أحمد الجندي.

أبرز أعمال محمد القس

مؤخرًا عرض للفنان محمد القس مسلسل «برغم القانون» ضمن مسلسلات الأوف سيزون 2024 وهو من بطولة الفنانة إيمان العاصي.

مسلسل «برغم القانون» هو أول بطولة مطلقة للفنانة إيمان العاصي بعد نجاحها في الموسم الرمضاني قبل الماضي من خلال مسلسل جعفر العمدة مع الفنان محمد رمضان.

وضم المسلسل في بطولته بجانب إيمان العاصي، كوكبة من نجوم الفن أبرزهم: «هاني عادل، محمد القس، حمزة العيلي، وليد فواز، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، ياسر عزت، نبيل على ماهر» وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

أحداث مسلسل برغم القانون

ودارت أحداث مسلسل «برغم القانون» في إطار درامي اجتماعي حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10 سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين «ليلى وهاشم»، ليختفي «أحمد» زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل «ليلى» إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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