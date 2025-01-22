ظهور القائد ذو الأرواح السبع، أبو حمزة يتجول بغزة بعد 8 أشهر من إعلان اغتياله(فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 10:40 مساءً - حسين فياض، وأبو حمزة، والقائد ذو السبع أرواح، جميعها أسماء لقائد في كتائب القسام، تحول إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعى عقب ظهوره للعلن بعد 8 أشهر من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

ظهور حسين أبو حمزة فياض فى قطاع غزة

حسين فياض المعروف بـ “أبو حمزة” قائد كتيبة بيت حانون في كتائب القسام، ظهر وسط المواطنين بعد 8 أشهر من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتياله شمال قطاع غزة، وظهر فياض خلال لقائه مع مواطني قطاع غزة، وسط مشاهد الدمار الذي خلّفته الإبادة الإسرائيلية بالقطاع.

وتحدث حسين فياض “أبو حمزة” عن الحرب مشيرًا إلى الخسائر التي تكبدها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفشله في هزيمة غزة، مؤكدا أن الاحتلال لم يحقق أهدافه التي أعلنها، ما يؤكد فشله الإستراتيجي.

وقال حسين فياض "اليوم خضنا معركة، وقد يتساءل البعض ممن تعرضوا لخسائر: أين النصر؟"، وأضاف أن "المعارك لها أهداف، وإذا لم يحقق صاحب الهدف هدفه، فهو مهزوم. ووفق القواعد العسكرية وغير العسكرية، فإن القوي إذا لم ينتصر فهو مهزوم، والضعيف إذا لم يهزم فهو منتصر".

وأشار أبو حمزة، إلى أن "الاحتلال لم ينل إلا من الحجارة وبعض الأشلاء والدمار"، مشددا على أن "غزة خرجت عصية على الانكسار، كريمة، منتصرة، ورافعة رأسها".

ظهور حسين فياض قائد القسام في بيت حانون

وتعليقا على مقطع الفيديو، اعتبر أور بيالكوف، الذي يُقدم في بعض الصحف الإسرائيلية كباحث، أن ظهور القيادي الفلسطيني حسين فياض في بيت حانون "عار" على الجيش الإسرائيلي الذي أعلن عن اغتياله سابقا.

وأضاف بيالكوف، ساخرا، بعد ظهور فياض "من الواضح أن الجيش الإسرائيلي قتل شخصا آخر".

دانيال هاجاري زعم فى مايو الماضى اغتيال حسين فياض

وفي مايو الماضي، ادعى الجيش الإسرائيلي أنه تمكن من اغتيال "حسين فياض" الذي قال إنه "قائد كتيبة بيت حانون بمخيم جباليا شمال غزة.

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وقتها أيضا، زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري، أن قواته قامت بـ"تصفية حسين فياض".

وأضاف "قامت قوات الفرقة 98 وقوات خاصة من سلاح الجو بالقضاء داخل نفق تحت الأرض على المخرب المدعو حسين فياض".

وأوضح الجيش الإسرائيلي في حينه أن "فياض كان مسؤولًا عن الكثير من عمليات إطلاق القذائف المضادة للدروع نحو إسرائيل خلال الحرب وعن الكثير من عمليات إطلاق قذائف الهاون نحو بلدات شمال غلاف غزة".

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