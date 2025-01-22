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اشتباكات عنيفة بين الاحتلال وفلسطينيين ببلدة برقين في الضفة - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 09:40 مساءً - تشهد بلدة برقين غربي جنين بالضفة الغربية المحتلة اشتباكات عنيفة بين القوات الاحتلال الإسرائيلية وفلسطينيين.

اشتباكات عنيفة بين الاحتلال وفلسطينيون

وأظهر مقطع فيديو متداول، فلسطينيين محاصرون في غرب جنين وهم يرفضون تسليم أنفسهم للقوات الإسرائيلية التي تحاصر المكان.

ولاحقا، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الطائرات الإسرائيلية قصفت المنزل المحاصر في بلدة برقين.

في غضون ذلك أعلن جيش الاحتلال والشرطة الإسرائيليان أن قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) وحرس الحدود استهدفت أكثر من عشرة مسلحين في جنين.

غارات منذ بدء عملية الجدار الحديدي

وزعموا أنه منذ بدء عملية "الجدار الحديدي" الثلاثاء، تم تنفيذ غارات جوية على بنية تحتية لمسلحين، حيث فجرت القوات أيضا عبوات ناسفة، تم زرعها في المنطقة، حسب صحيفة "جيروزاليم بوست".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أفادت في وقت سابق من الأربعاء، أن طائرة إسرائيلية بدون طيار نفذت غارة في جنين.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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