كلام صعب أوي، السيسي يكشف عن البديل لوقف الاقتراض من الخارج - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 10:45 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "كلنا مع بعضنا ربنا هيوجدلنا سبيل لتجاوز أزمة نقص الدولار وده بالعمل والأخذ بالأسباب حتى نتجاوزه وتبقى تاريخ، بالعمل والصبر والإرادة والعزيمة التي لا تلين .

كل ما التحدي يزيد الأمل يزيد، امتى نشعر الأمور اتحسنت، تتحسن لما الدولة تقدر تعمل إنفاق يوازي على الأقل مواردها".



وأضاف الرئيس السيسي خلال تصريحات له على هامش الاحتفال بعيد الشرطة: "احنا دلوقتي بنستلف علشان نعوض الفجوة، ولما حد يتكلم لو سمحتم لازم الدين يتوقف، حاضر أنا نفسي والله بس يتوقف إزاي، هل احنا عندنا استعداد نقول العربيات تتحرك يوم اه ويوم لأ، ممكن كلام صعب أوي".

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