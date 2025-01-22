بتوقيع تركى الشيخ، بدء تصوير فيلم The Seven Dogs لـ كريم عبد العزيز وأحمد عز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 02:15 صباحاً - عبر حسابه الشخصي بـ"فيسبوك" قال تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه عن بدء تصوير فيلم The Seven Dogs بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز.

وكشف تركي أن الفيلم يأتي من قصته وفريق big time وسيناريو وحوار محمد الدباح وإخراج المخرجين العالميين Adel وBelal الذين كانا آخر أعمالهما Bad boys 3

واختتم حديثه بأن هذا الفيلم يعد أول فيلم يتم تصويره في إستديوهات الحصن Big Time بميزانية تجاوزت 40 مليون دولار.



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