سعر الدولار في مصر اليوم.. الأربعاء 22 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

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سعر الدولار في مصر اليوم.. الأربعاء 22 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

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سعر الدولار في مصر اليوم.. الأربعاء 22 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

سعر الدولار في مصر اليوم.. الأربعاء 22 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 05:31 صباحاً - سعر الدولار اليوم.. سجل سعر الدولار خلال التعاملات الرسمية اليوم الأربعاء 22 يناير 2025، في البنك الأهلي المصري، 50.25 جنيهًا للشراء و50.35 جنيهًا للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم، في بنك مصر، 50.25 جنيهًا للشراء و50.35 جنيهًا للبيع، وسجل الدولار في البنك التجاري الدولي سعر 50.35 جنيهًا للشراء و50.45 جنيهًا للبيع.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

وسجل الدولار اليوم في بنك قناة السويس سعر 50.25 جنيهًا للشراء و50.35 جنيهًا للبيع.

وسجل الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر 50.28 جنيهًا للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 50.38 جنيهًا.

وسجل الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي سعر 50.25 جنيهًا للشراء و50.35 جنيهًا للبيع.

وسجل الدولار اليوم في المصرف المتحد سعر 50.22 جنيهًا للشراء و50.32 جنيهًا للبيع.

وسجل الدولار اليوم في ميد بنك سعر 50.31 جنيهًا للشراء و50.40 جنيهًا للبيع.

الدولار في البنك المركزي

وسجل الدولار اليوم في البنك المركزي، سعر 50.22 جنيهًا للشراء و50.35 جنيهًا للبيع.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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