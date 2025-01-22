أسعار الذهب اليوم الأربعاء، عيار 21 يقترب من 3800 بالصاغة بعد الارتفاع الجديد - أخبار كلمتك

أسعار الذهب اليوم الأربعاء، عيار 21 يقترب من 3800 بالصاغة بعد الارتفاع الجديد - أخبار كلمتك

من قبلي لـ بحري.. مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 - أخبار كلمتك

من قبلي لـ بحري.. مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 - أخبار كلمتك

أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر اليوم.. الأربعاء 22-1-2025 - أخبار كلمتك

أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر اليوم.. الأربعاء 22-1-2025 - أخبار كلمتك

انعقاد مجلس الحديث الـ 29 لقراءة "صحيح البخاري" من مسجد الإمام الحسين، اليوم - أخبار كلمتك

انعقاد مجلس الحديث الـ 29 لقراءة "صحيح البخاري" من مسجد الإمام الحسين، اليوم - أخبار كلمتك

إيطاليا تفرج عن مسؤول بالشرطة الليبية اعتقلته بموجب مذكرة للجنائية الدولية - أخبار كلمتك

إيطاليا تفرج عن مسؤول بالشرطة الليبية اعتقلته بموجب مذكرة للجنائية الدولية - أخبار كلمتك

ترامب يعلن استثمار 500 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي - أخبار كلمتك

ترامب يعلن استثمار 500 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي - أخبار كلمتك

أنغام: كنت في حياة أبويا أداة لتحقيق طموحه وعلاقتي بيه عايزة دراسة من أطباء نفسيين - أخبار كلمتك

أنغام: كنت في حياة أبويا أداة لتحقيق طموحه وعلاقتي بيه عايزة دراسة من أطباء نفسيين - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:01 - محاكمة الفنانة منى فاروق اليوم بتهمة التلفظ بألفاظ خارجة - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:01 - محاكمة الفنانة منى فاروق اليوم بتهمة التلفظ بألفاظ خارجة - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:01 - بقوة 5 درجات.. زلزال بالقرب من سواحل تركيا - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:01 - بقوة 5 درجات.. زلزال بالقرب من سواحل تركيا - أخبار كلمتك

موعد تجديد عقد محمد الشناوي مع الأهلي - أخبار كلمتك

موعد تجديد عقد محمد الشناوي مع الأهلي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

انعقاد مجلس الحديث الـ 29 لقراءة "صحيح البخاري" من مسجد الإمام الحسين، اليوم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
انعقاد مجلس الحديث الـ 29 لقراءة "صحيح البخاري" من مسجد الإمام الحسين، اليوم - أخبار كلمتك

انعقاد مجلس الحديث الـ 29 لقراءة "صحيح البخاري" من مسجد الإمام الحسين، اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 03:50 صباحاً - ينقعد اليوم الأربعاء الموافق ٢٢ من يناير ٢٠٢٥، مجلس الحديث التاسع والعشرين، لقراءة صحيح الإمام البخاري بالإسناد عقب صلاة العصر، في رحاب مسجد الإمام الحسين -رضي الله عنه- بالقاهرة، برعاية كريمة من الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف  الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

 مجلس الحديث التاسع والعشرين لقراءة صحيح الإمام البخاري

ويضم المجلس نخبة من علماء الحديث بـجامعة الأزهر، منهم: الدكتور محمد نصر اللبان، أستاذ الحديث وعلومه، الدكتور أحمد نبوي مخلوف، أستاذ الحديث وعلومه المساعد، الدكتور أحمد رزق درويش، أستاذ الحديث وعلومه المساعد.

جهود وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في خدمة السنة النبوية

تأتي هذه الفعاليات ضمن جهود وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في خدمة السنة النبوية الشريفة، وحرصًا على إحياء المجالس الحديثية التي تقدم الفهم الصحيح للسنة، وتتيح فرصة لطلبة العلم والباحثين في علوم الحديث، عبر نهج علمي متصل بالإسناد، يتبنى المنهج الأزهري الوسطي المعتدل.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 22 - 01 -2025 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق