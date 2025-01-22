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إدارة ترامب تمنح موظفي التنوع والمساواة والشمول إجازة وتخطط لتسريحهم - أخبار كلمتك

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إدارة ترامب تمنح موظفي التنوع والمساواة والشمول إجازة وتخطط لتسريحهم - أخبار كلمتك

إدارة ترامب تمنح موظفي التنوع والمساواة والشمول إجازة وتخطط لتسريحهم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 06:40 صباحاً - أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليمات بمنح جميع موظفي التنوع والمساواة والشمول في الحكومة الاتحادية إجازة، وأعلنت عن خطط لتسريحهم في المستقبل المنظور.

وجاءت تلك التعليمات التي أصدرتها إدارة ترامب وفقًا لمذكرة صدرت أمس الثلاثاء عن مكتب إدارة الموظفين، وتتبع المذكرة أمرًا تنفيذيًّا وقع عليه ترامب في أول يوم له في المنصب، يقضي بتفكيك شامل لبرامج التنوع والشمول في الحكومة الاتحادية، والتي قد تشمل كل شيء من التدريب على مكافحة التحيز إلى التمويل للمزارعين وأصحاب المنازل من الأقليات.

وتوجه المذكرة الوكالات بمنح موظفي مكاتب التنوع والشمول إجازة مدفوعة الأجر بحلول الساعة الخامسة مساء اليوم الأربعاء، وإزالة جميع صفحات الويب العامة الخاصة بالتنوع والشمول بحلول نفس الموعد النهائي.

وقامت العديد من الوزارات الاتحادية بإزالة هذه الصفحات قبل صدور المذكرة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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