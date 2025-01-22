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مصطفى بكري يهنئ رجال الشرطة بعيدهم الـ 73: «تحية لكل ضابط وجندي» - أخبار كلمتك

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مصطفى بكري يهنئ رجال الشرطة بعيدهم الـ 73: «تحية لكل ضابط وجندي» - أخبار كلمتك

مصطفى بكري يهنئ رجال الشرطة بعيدهم الـ 73: «تحية لكل ضابط وجندي» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 09:36 صباحاً - هنأ الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب رجال الشرطة بمناسبة حلول الذكرى الـ73 لعيد الشرطة المصرية.

وقال بكري، في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، اليوم الأربعاء: «كل عام وشرطتنا المصرية بخير، اليوم بدء الاحتفالات بعيد الشرطة في 25 يناير .

وتابع عضو مجلس النواب: «هؤلاء الرجال تحملوا الكثير ولا يزالوا يتحملون، قدموا الشهداء دفاعا عن أمن الوطن والمواطن، واجهوا الجريمة وتصدوا للمارقين والخونة»، متابعا: كانوا دوما هدفا للخارجين عن القانون، إلا أنهم صمدوا وأعادوا بناء مؤسساتهم الوطنية بعد أحداث 25 يناير ومؤامرة الإخوان، تحملوا رذالات وإساءات عديدة، لكنهم أبدا لم يتخلوا عن رسالتهم الوطنية».

واختتم بكري: «تحية لكل ضابط وجندي، تحية للشرطة المصرية في عيدها».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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