مصطفى بكري يهنئ رجال الشرطة بعيدهم الـ 73: «تحية لكل ضابط وجندي» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 09:36 صباحاً - هنأ الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب رجال الشرطة بمناسبة حلول الذكرى الـ73 لعيد الشرطة المصرية.

وقال بكري، في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، اليوم الأربعاء: «كل عام وشرطتنا المصرية بخير، اليوم بدء الاحتفالات بعيد الشرطة في 25 يناير .

وتابع عضو مجلس النواب: «هؤلاء الرجال تحملوا الكثير ولا يزالوا يتحملون، قدموا الشهداء دفاعا عن أمن الوطن والمواطن، واجهوا الجريمة وتصدوا للمارقين والخونة»، متابعا: كانوا دوما هدفا للخارجين عن القانون، إلا أنهم صمدوا وأعادوا بناء مؤسساتهم الوطنية بعد أحداث 25 يناير ومؤامرة الإخوان، تحملوا رذالات وإساءات عديدة، لكنهم أبدا لم يتخلوا عن رسالتهم الوطنية».

واختتم بكري: «تحية لكل ضابط وجندي، تحية للشرطة المصرية في عيدها».