«التصديري للأثاث» وغرفة الأخشاب ينظمان ورشة عمل حول تعزيز جودة الصناعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 11:45 صباحاً - نظم المجلس التصديري للأثاث وغرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، بالتعاون مع مصلحة الكيمياء، ورشة عمل موسعة تحت عنوان " الخشب البلاستيكي وبدائل الأخشاب ومقاومة الحريق"، بحضور 30 شركة عاملة في المجال.

وشارك في الندوة كل من المهندس أشرف زاهر رئيس الإدارة المركزية، الدكتور محمد لطفي حسن أستاذ الأخشاب والورق والسليوز بالمركز القومي للبحوث، والمهندس أشرف عز الدين الدين إبراهيم استشاري تكنولوجيا الأخشاب ومقاومة الناخرات الخشبية والنمل الأبيض، والدكتور محمد شاكر محمد مدير معمل الأخشاب والأثاث.

تطوير وتنمية صناعة الأخشاب في مصر

وقالت المهندسة نهى نهاد المدير التنفيذي لغرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، ان الهدف من ورشة العمل تطوير وتنمية صناعة الأخشاب في مصر، لتتواكب مع أحدث المتغيرات العالمية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية.

وأضافت ان الورشة تسعى إلى تمكين الشركات المصرية من اكتساب المعرفة اللازمة لتطوير منتجاتها وتلبية احتياجات العملاء المتزايدة.

وأكدت أن صناعة الأثاث في مصر تشهد نموًا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، وتسعى الغرفة بالتعاون مع المجلس التصديري للأثاث لتقديم كافة الخدمات للأعضاء للمساعدة على تطوير منتجاتهم وتذليل أي عقبات تواجههم.

دعم تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية

ومن جهته قال مؤمن عرفات المدير التنفيذي للمجلس التصديري للأثاث، ان ورشة العمل تهدف لرفع مستوى الوعي لدى الشركات العاملة في القطاع بأهمية تطبيق معايير الجودة العالمية في صناعة الأثاث والأخشاب، وذلك بهدف دعم تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية وتسهيل عمليات التصدير.

وأوضح أن عدد الشركات المتواجدة في ورشة العمل تجاوز 30 شركة تعمل بقطاع الاخشاب والأثاث، مؤكدا حرص المجلس علي اتخاذ كافة الخطوات التي تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الأثاث، وزيادة حجم الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية.

وأشاد عرفات بدور ممثلي مصلحة الكيمياء في تنظيم هذه الورشة، حيث قدمت المصلحة الخبراء والمختصين في مجال تحليل الأخشاب والمواد الخام المستخدمة في صناعة الأثاث، الأمر الذي ساهم في تزويد المشاركين بمعلومات دقيقة حول خصائص الأخشاب المختلفة وطرق التعامل معها، مؤكدًا على أهمية هذه المعلومات في تطوير منتجات الشركات وتحسين جودتها.

من جانبهم، أشاد ممثلو مصلحة الكيمياء بالتعاون المثمر بين المصلحة والمجلس التصديري للأثاث وغرفة الأخشاب، مؤكدين على أهمية دور المصلحة في تقديم الدعم الفني للشركات العاملة في القطاع وضمان جودة المنتجات المصرية.

وتضمنت الورشة 5 محاضرات تناولت جوانب متعددة من صناعة الأخشاب، كالتالي: الخشب البلاستيكي-أنواع الأخشاب الطبيعية وتدريجاتها ومواصفاتها الفنية- تأخير الحريق في الأخشاب الطبيعية ومنتجاتها- الإختبارات المعملية الخاصة بالأخشاب بمصلحة الكيمياء- الإختبارات العامة الخاصة بالأخشاب.

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