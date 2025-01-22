وزير الداخلية: نسعى لتوضيح الحقائق للرأي العام بجميع الوسائل المختلفة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 01:44 مساءً - قال اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إنهم يسعون إلى توضيح الحقائق للرأي العام بجميع الوسائل المختلفة.

وأضاف خلال كلمته باحتفال عيد الشرطة الـ73: «أجهزة الأمن تمكنت من القضاء على العديد من البؤر الإجرامية»

ويُقام الاحتفال داخل أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، بحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد كبير من الوزراء ورجال الدولة.

الاحتفال بعيد الشرطة الـ73

تحتفل مصر يوم 25 يناير من كل عام بذكرى عيد الشرطة والذي خلّد بطولات رجال الشرطة في موقعة الإسماعيلية الشهيرة، وضحّى شهداء الشرطة بأرواحهم في معركة الإسماعيلية عام 1952، في أثناء تصديهم للعدوان، ليصبح هذا اليوم عيدًا يحتفل المصريون به كل عام.