مشاهير العرب - «الكلام على موت».. علي ربيع يروج لفيلم «الصفا الثانوية بنات» (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 03:26 مساءً - روج الفنان علي ربيع، لفيلمه الجديد «الصفا ثانوية بنات»، المقرر عرضه خلال موسم أفلام عيد الفطر 2025.

وشارك علي ربيع، صورة من كواليس العمل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وعلق عليها: «فيلم الصفا الثانويه بنات، الكلام على موت».

أبطال فيلم مدرسة الصفا بنات

ويشارك في بطولة فيلم الصفا الثانوية بنات، عدد من النجوم أبرزهم: على ربيع، أوس أوس، بيومي فؤاد، محمد ثروت، هالة فاخر، سارة الشامي وئام مجدي، إسماعيل فرغلي، جيسكا حسام، لينا صفويا وعدد آخر من الممثلات الشباب، والفيلم من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح وإنتاج أحمد السبكى، ومقرر طرحه في دور العرض خلال العام المقبل 2025.

أحداث فيلم الصفا الثانوية بنات

تدور أحداث فيلم الصفا الثانوية بنات في إطار كوميدي مشوق داخل مدرسة الصفا الثانوية بنات، ويتناول المواقف الطريفة التي يتعرض لها أستاذ طموح ينتقل إلى التدريس في المدرسة، وتتشابك حياته مع شخصيات مختلفة، ما يؤدي إلى أحداث مليئة بالمفارقات والمواقف الساخرة.