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مشاهير العرب - أنغام: من حقي أبقى صوت مصر - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - أنغام: من حقي أبقى صوت مصر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أنغام: من حقي أبقى صوت مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 03:06 مساءً - تصدرت الفنانة أنغام، مؤشرات البحث عبر تريند جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما حسمت الجدل حول لقب "صوت مصر" الذي انقسم حوله الجمهور بينها وبين النجمة شيرين عبد الوهاب.

أنغام تحسم الجدل حول لقب "صوت مصر"

وعلقت أنغام، خلال لقائها في برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، إنها لا تجد أزمة في لقب صوت مصر، مشيرة إلى أنها تجد أن الاسم من حقها، لكونها مطربة مصرية، ولا ترى أي أزمات في أن يكون لقبها.

أنغام

وأضافت أنغام، أن لقب صوت مصر، لا تجد به أزمة أو مشكلة بالنسبة لديها، موضحة أن الشيء الذي يضايقها فقط هي طريقة تناول هذا اللقب.

كما تابعت أنغام، أنها سيدة ومطربة مصرية تستحق لقب صوت مصر، مردفة: أنا ست مصرية اسمي أنغام، مطربة مصرية من حقي أبقى صوت مصر، ويقال على أي مصرية صوت مصر، وتم إطلاق اللقب ده على غلاف مجلة 7 أيام، وحتى في تكريمي في الحفلات كانت بتقدم أنه يجري تكريم صوت مصر.

الفنانة أنغام

تعليق أنغام على أزمتها مع شيرين عبد الوهاب

وعن علاقتها مع شيرين عبد الوهاب، قالت أنغام، إنها كانت تجمعها بالنجمة شيرين عبد الوهاب علاقة تشبه الأخوة، مشيرة إلى أنها كانت تعتبرها كأخت صغيرة، مردفة: أنا وشيرين كنا في حتة وبقينا في حتة، كنا بناكل عيش وملح مع بعض وأصحاب وبعتبرها أختي الصغيرة، وبقينا في حتة تانية أنا معرفهاش.

كما تابعت أنغام: "معرفش مين اللي ودانا الحتة دي، كل اللي أقدر أقوله إني بتمنى لها أيام أحسن ومستقبل أحلى، وصحة وتستمتع ببلدها، وربنا يعينها على كل حاجة بتعدي بيها".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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