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وزيرا الشباب والرياضة والتضامن يناقشان ترتيبات احتفالية «قادرون باختلاف» - أخبار كلمتك

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وزيرا الشباب والرياضة والتضامن يناقشان ترتيبات احتفالية «قادرون باختلاف» - أخبار كلمتك

وزيرا الشباب والرياضة والتضامن يناقشان ترتيبات احتفالية «قادرون باختلاف» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 05:56 مساءً - التقى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، المعنيين بالوزارة وصندوق التمويل الأهلي لمناقشة آخر الترتيبات والمستجدات الخاصة بالتحضير للنسخة السادسة من احتفالية "قادرون باختلاف".

ركز الاجتماع على التنسيق بين الوزارات لضمان تنظيم الحدث بشكل متميز للفعاليات المتنوعة التي تسلط الضوء على قدرات وإنجازات ذوي الهمم، والإعداد اللوجستي مثل اختيار مكان الاحتفال وتوفير الاحتياجات الخاصة للمشاركين.

أكد وزير الشباب والرياضة أن "قادرون باختلاف" أصبح رمزًا لقدرات وإنجازات ذوي الهمم، وأن الوزارة تعمل على توفير كل سبل الدعم لضمان نجاح النسخة السادسة من الاحتفالية.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن الحدث يعكس رؤية الدولة في تمكين الشباب وتطوير برامج رياضية واجتماعية تخدم ذوي الهمم وتبرز مواهبهم.

فيما أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذه الاحتفالية تعد من أبرز المبادرات التي تؤكد التزام الدولة برعاية الأشخاص ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع.

وتوجهت الدكتورة مايا مرسي بالشكر والتقدير لكافة العاملين والقائمين على تنفيذ احتفالية قادرون باختلاف تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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