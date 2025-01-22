مشاهير العرب - تفاصيل حفل أحمد سعد وفرقة ميامي في مهرجان الكويت (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 08:56 مساءً - يستعد الميجا ستار أحمد سعد، لإحياء حفل غنائي كبير بالتعاون مع فرقة ميامي ضمن حفلات مهرجان فبراير الكويت خلال الفترة المقبلة، ومن المنتظر أن يشعلوا الحفل بباقة من أفضل أعمالهم الغنائية التي طرحت مؤخرا.

وكانت شركة الصوتيات روتانا، كشفت عن تفاصيل الحفل الذي يجمع بين أحمد سعد وفرقة ميامي عبر حسابها على «إنستجرام»، مشيرة إلى أن موعده في 13 فبراير المقبل، على مسرح الكويت أرينا.

وعلقت شركة الصوتيات روتانا، على الحفل قائلة: «أيه اليوم الجميل ده يا صبوحة، ليلة كاملة حماس وطرب جزئكم، بالنجم أحمد سعد و فرقة ميامي، ضمن مهرجان فبراير الكويت 2025.

تفاصيل الهجوم على أحمد سعد

وفي وقت سابق، تعرض أحمد سعد، لحملة هجومية على مواقع التواصل عقب ظهوره مرتديا الحلق في حفل توزيع جوائز joy award، الذي أقيم في الرياض.

وعلق المطرب أحمد سعد، على الاانتقادات، خلال ظهوره مع الإعلامي محمود سعد ببرنامج «sold out»، قائلا: «أنا ندمان إني لبست الحلق، الغرب كتير جدا بيلبسوا الحلقان تقاليدهم وكده، والحلق ملوش علاقة بالستات يعني مش بتاع ستات بس، وفي شباب كتير بيلبسوه، في موضة معينة خلاص الدنيا بقت مفتوحة دلوقتي مبقاش زي زمان الدنيا كلها باصة على بعض».