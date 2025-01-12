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مشاهير العرب - أصالة كامل تكشف عن جنس مولودها الأول - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - أصالة كامل تكشف عن جنس مولودها الأول - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أصالة كامل تكشف عن جنس مولودها الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 11:46 مساءً - أعلنت أصالة كامل مذيعة mbc 3 السابقة، عن جنس مولودها الأول.

وشاركتأصالة كامل جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو يحمل لقطات سعيدة وحماسية برفقة زوجها، أثناء الكشف عن جنس مولودهما المنتظر، وعلقت قائلة: «عالمي يشعر بالكمال.. كل قطعة أخيرًا في مكانها».

وأشارت الصور التي تضمنها مقطع الفيديو إلى حمل أصالة كامل بفتاة، حيث سيطرت الألوان والزهور والألوان الوردية على حفل الكشف عن جنس المولود.

من هي أصالة كامل

يذكر أن أصالة كامل هي مذيعة تلفزيونية عربية بارزة، برعت في تقديم برامج الأطفال على قناة MBC3، استطاعت أن تكسب قلوب الملايين من الأطفال والشباب بفضل شخصيتها الجذابة وأسلوبها الفريد في التقديم.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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