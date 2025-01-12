مشاهير العرب - أصالة كامل تكشف عن جنس مولودها الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 11:46 مساءً - أعلنت أصالة كامل مذيعة mbc 3 السابقة، عن جنس مولودها الأول.

وشاركتأصالة كامل جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو يحمل لقطات سعيدة وحماسية برفقة زوجها، أثناء الكشف عن جنس مولودهما المنتظر، وعلقت قائلة: «عالمي يشعر بالكمال.. كل قطعة أخيرًا في مكانها».

وأشارت الصور التي تضمنها مقطع الفيديو إلى حمل أصالة كامل بفتاة، حيث سيطرت الألوان والزهور والألوان الوردية على حفل الكشف عن جنس المولود.

من هي أصالة كامل

يذكر أن أصالة كامل هي مذيعة تلفزيونية عربية بارزة، برعت في تقديم برامج الأطفال على قناة MBC3، استطاعت أن تكسب قلوب الملايين من الأطفال والشباب بفضل شخصيتها الجذابة وأسلوبها الفريد في التقديم.