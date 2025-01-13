مشاهير العرب - من أعظم آباء السينما المصرية.. معلومات عن الفنان حسين رياض في ذكرى ميلاده - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 11:01 صباحاً - تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان القدير الراحل حسين رياض الذي أثرى الفن المصري برصيد هائل من الأعمال الفنية ما بين السينما والمسرح، حسبما جاء في قناة «إكسترا نيوز»، عبر تقرير تلفزيوني بعنوان «اليوم.. ذكرى ميلاد الفنان القدير حسين رياض».

وأشار التقرير، إلى أنّ الفنان حسين رياض وُصف بأحد أعظم آباء السينما المصرية، وعندما بدأت السينما كان حسين رياض أحد فرسانها، وُلد الفنان الراحل في 13 يناير 1897 في حي السيدة زينب بالقاهرة من أب مصري وأم سورية، كما امتد نشاطه الفني ما يقرب من 46 عاما، ظهر خلالها في مئات الأعمال بين السينما والمسرح والتلفزيون والإذاعة.

وأوضح التقرير، أنّ الرئيس الراحل جمال عبد الناصر منح الفنان حسين رياض وسان الفنون عام 1962، كما عمل الفنان في أول مسرحية في حياته عام 1916 على مسرح جورج أبيض، وعندما افتتح يوسف وهبي مسرح رمسيس في أوائل عام 1923 انضم حسين رياض لفرقة رمسيس، ليواصل تألقه وربطت بينه وبين يوسف وهبي صداقة وطيدة ثم انضم لفرقة فاطمة رشدي لعدة سنوات، وتنقل بعدها بين الفرق.

ولفت التقرير، إلى أنّ الفنان اشتهر بكثير من الجمل الخالدة في الأذهان حتى الوقت الحالي ومنها «انت اللي هتغني يا منعم» من فيلم «شارع الحب» و«انتي فين يا جهاد» في فيلم «وإسلاماه»، كما أنه كان أحد أشهر الذين قدموا دور الأب في السينما، ومن أشهر مسرحياته: «عاصفة على بيت عطيل»، «تاجر البندقية»، «لويس الحادي عشر».