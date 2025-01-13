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الرياضة - 06:56 - بعد 10 أيام.. موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:56 - بعد 10 أيام.. موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:56 - بعد 10 أيام.. موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 06:56 مساءً - مرتبات شهر يناير 2025.. أيام قليلة وتبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات شهر يناير 2025، للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، ومعه ارتفعت معدلات البحث عن جدول الصرف، وقيمة مرتبات شهر يناير.

ويستعرض موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025، ضمن خدمة يقدمها الموقع بشكل مستمر في مجالات عدة، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنـــــــــا.

مرتبات شهر يناير 2025

أماكن صرف مرتبات شهر يناير 2025

ويمكن للعاملين بالجهاز الإداري صرف مرتبات شهر يناير 2025، عبر ماكينات الصراف الآلي وفروع البريد، وفقًا للمواعيد المعلنة في المنظومة المالية الإلكترونية.

مرتبات شهر يناير

الحد الأدنى لـ مرتبات شهر يناير 2025

أكدت وزارة المالية أن مرتبات شهر يناير 2025، تأتي دون أي زيادات، وجاءت قيمتها كالتالي:

- مرتبات شهر يناير لـ موظفي الدرجة الممتازة: 12.200 جنيه.

- مرتبات شهر يناير لـ موظفي الدرجة العالية: 10.200 جنيه.

- مرتبات شهر يناير لـ موظفي درجة المدير العام: 9200 جنيه.

- مرتبات شهر يناير لـ موظفي الدرجة الأولى: 8200 جنيه.

- مرتبات شهر يناير لـ موظفي الدرجة الثانية: 8000 جنيه.

- مرتبات شهر يناير لـ موظفي الدرجة الثالثة: 7500 جنيه.

- مرتبات شهر يناير لـ موظفي الدرجة الرابعة: 7000 جنيه.

- مرتبات شهر يناير لـ موظفي الدرجة الخامسة: 6500 جنيه.

- مرتبات شهر يناير لـ موظفي الدرجة السادسة: 6000 جنيه.

صرف مرتبات يناير
مرتبات شهر يناير

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025

تبدأ وزارة المالية، في صرف مرتبات شهر يناير 2025، للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، يوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2024، على أن تستمر عملية صرف المرتبات لمدة 6 أيام، وتصرف المتأخرات في أيام 5، 6، 8، 9 من الشهر ذاته.

صرف مرتبات شهر يناير

جدول صرف مرتبات شهر يناير 2025

- الأربعاء 22 يناير: صرف المرتبات للعاملين بالوزارات التالية: «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».

- الخميس 23 ديسمبر: صرف مرتبات شهر يناير 2025 للعاملين في الوزارات التالية: «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».

- أما في باقي الأيام فيستمر صرف المرتبات لـ الأشخاص الذين تخلفوا عن صرف مرتبات شهر يناير في المواعيد المحددة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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