مونزا يفوز على فيورنتينا 2-1 في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 12:00 صباحاً - انتهت مباراة مونزا أمام فيورنتينا بفوز الأول 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الإثنين، على ملعب يو باور ستاديوم، ضمن مواجهات الجولة العشرين من الدوري الإيطالي.

هدف مونزا الأول سجله اللاعب تشيوريا في الدقيقة 44، وأضاف دانيل مالديني الهدف الثاني في الدقيقة 63، بينما سجل لوكاس بيلتران هدف فيورنتينا في الدقيقة 74 من ضربة جزاء.

أعلن سالفاتوري بوكيتي المدير الفني لفريق مونزا الإيطالي تشكيل فريقه لمواجهة فيورنتينا، على النحو التالي:

تشكيل مونزا ضد فيورنتينا

دخل فريق مونزا مباراته أمام فيورنتينا بتشكيل يضم كلًّا من:

حراسة المرمى: توارتي.

خط الدفاع: إنزو - ماري - كاربوني.

خط الوسط: برينديلي - بوندو - أكبرو - بيريرا.

خط الهجوم: تشيوريا - مالديني - كابراري.

تشكيل فيورنتينا أمام مونزا

أمام فريق فيورنتينا فيدخل مباراته أمام مضيفه مونزا بتشكيل ضم كلًّا من:

حراسة المرمي: دي خيا.

خط الدفاع: دودو - كوموزو - رانييري - جوسينس.

خطالوسط: ريتساردسون - عدلي - كولياني - جودموندسون - سوتيل.

خط الهجوم: مويس كين.

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