وزير الخارجية يستعرض مع السفيرة البريطانية العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين - أخبار كلمتك

التقى معالي وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع محسن الزنداني، اليوم، بسفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن، السيدة عبدة شريف.

جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية، بما يخدم المصالح المشتركة.

كما تم التطرق إلى آخر التطورات في اليمن والمنطقة، خاصة ما يتعلق بالجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تحقيق سلام دائم ومستدام.

وفي اللقاء ناقش معالي الوزير التحضيرات لعقد المؤتمر الدولي المرتقب في نيويورك الأسبوع المقبل، الذي يهدف إلى حشد الدعم السياسي والاقتصادي لليمن، وتعزيز دعم الحكومة ومؤسساتها لتحسين الخدمات الأساسية ومعالجة التحديات الاقتصادية.

وخلال اللقاء أشاد معالي الوزير بالدور المملكة المتحدة لعقد المؤتمر الدولي واثنى على الجهود التي تبذلها بريطانيا في تقديم المساعدات الإنسانية التنموية ودعم العملية السياسية.

وجددت السفيرة البريطانية التزام بلادها بمواصلة جهودها الدبلوماسية والسياسية لدعم إحلال السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني