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الكشف عن مصير قاتل زوجته المعلمة في عدن - أخبار كلمتك

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الكشف عن مصير قاتل زوجته المعلمة في عدن - أخبار كلمتك

الكشف عن مصير قاتل زوجته المعلمة في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 15 يناير 2025 01:07 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال الصحفي العدني البارز عبدالرحمن انيس:لا تنسوا دماء المعلمة التي أُريقت صباح اليوم في شارع التسعين بمدينة عدن، مخلفةً وراءها ثلاثة أطفال أيتام تذكروا أن القاتل لا يزال هاربًا من وجه العدالة.
واضاف:المعلمة المغدورة كانت تعمل في مدرسة الارتقاء بمنطقة إنماء، وكانت قد قدمت بلاغًا سابقًا إلى الشرطة بأن القاتل ألقى قنبلة على منزل أهلها حيث تقيم، لكن البلاغ لم يُؤخذ على محمل الجد.
لو أن الجهات الأمنية تحركت وقت تقديم الشكوى، لكانت الآن بين أطفالها.
واختتم:حتى هذه اللحظة، القاتل ما زال فارًا من العدالة، ونأمل أن يتم القبض عليه في أسرع وقت.
نحن في بلد لا يتحمل المسؤول مسؤولياته ولا يحترم نفسه إلا بعد أن تصبح القضية حديث الرأي العام ابقوا هذه القضية حية، ولا تدعوها تُنسى.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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