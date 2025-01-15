الكشف عن مصير قاتل زوجته المعلمة في عدن - أخبار كلمتك

قال الصحفي العدني البارز عبدالرحمن انيس:لا تنسوا دماء المعلمة التي أُريقت صباح اليوم في شارع التسعين بمدينة عدن، مخلفةً وراءها ثلاثة أطفال أيتام تذكروا أن القاتل لا يزال هاربًا من وجه العدالة.

واضاف:المعلمة المغدورة كانت تعمل في مدرسة الارتقاء بمنطقة إنماء، وكانت قد قدمت بلاغًا سابقًا إلى الشرطة بأن القاتل ألقى قنبلة على منزل أهلها حيث تقيم، لكن البلاغ لم يُؤخذ على محمل الجد.

لو أن الجهات الأمنية تحركت وقت تقديم الشكوى، لكانت الآن بين أطفالها.

واختتم:حتى هذه اللحظة، القاتل ما زال فارًا من العدالة، ونأمل أن يتم القبض عليه في أسرع وقت.

نحن في بلد لا يتحمل المسؤول مسؤولياته ولا يحترم نفسه إلا بعد أن تصبح القضية حديث الرأي العام ابقوا هذه القضية حية، ولا تدعوها تُنسى.