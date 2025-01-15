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شاب يشكو تعرضه للسجن لمدة ٥ سنوات بعدن ويناشد لانصافه - أخبار كلمتك

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شاب يشكو تعرضه للسجن لمدة ٥ سنوات بعدن ويناشد لانصافه - أخبار كلمتك

شاب يشكو تعرضه للسجن لمدة ٥ سنوات بعدن ويناشد لانصافه - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 15 يناير 2025 01:27 صباحاً - كلمتك/خاص:

ناشد شاب تعرض للسجن لمدة ٥ سنوات بانصافه وتعويضه عن الفترة التي قضاها بالسجن.

وبعث الشاب طه محمد بمناشدة جاء فيها:


انا المواطن/طه محمد صالح/من مواليد م/عدن 
سجنت في السجن المركزي
بالمنصوره لمدة خمس سنوات بالباطل مع التعذيب والشتم والاهانه بتهم ملفقه واكاذيب ، سببها المناطقيه والعنصريه والجهل، لكوني من اصول صنعانيه... واصدرت المحكمه الابتدائيه حكمها بسجني (25) سنه بدون وجود اي ادله او اثباتات للتهم الموجهه ضدي من قبل السلطات الامنيه في م/ عدن .... وبعد مرور خمس سنوات من عمري في السجن ... اصدرت المحكمه الاستئنافيه حكمها ببرائتي من التهم المنصوبه لي 
.وسجني بالباطل هذه المده الطويله تعد جريمه بحقي وبحق اسرتي، وانتهاك لحقوق الانسان ، لكونها خطفت السعاده التي  كنا ننعم بها والتي كان يملاها الحب والراحه والامان....وحولتها الى جحيم وحياة ماساويه من المعانات والتشرد والتعذيب منها
#تم فصلي عن العمل كجندي في المنطقه الرابعه، وتم توقيف المعاش على اسرتي من اول شهر تم فيه سجني
# توفى والدي قهرا بسبب سجني
#طلقت زوجتي
#حالتي الصحيه تدهورت صحيا ونفسيا ومعنويا بسبب التعذيب والقهر
ونظرا لما تعرضت له من ظلم جائر وضرب وتلفيق التهم الكاذبه والسمعة السيئه والسجن لمدة خمس سنوات...اناشد فخامةرئيس الجمهوريه الاخ/ رشاد العليمي/وكافة المنظمات الحقوقيه والانسانيه لمعالجة وضعي وانصافي من خلال اعادتي الى العمل او توظيفي في مرفق اخر  وكذا منح مستحقاتي من الرواتب للمده التي سجنت فيها ظلما
   املي فيكم كبير
ودمتم نصرتا للمظلومين

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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