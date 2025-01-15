ظهر طبيب اوزباكستاني يجهز بالبكاء عقب انقطاع مرتبه منذ اشهر في ابين.
ويعمل الطبيب الاوزباكستاني بمستشفى الرازي في ابين حيث انقطع صرف مرتبه منذ عدة اشهر وهو يقدم خدمات كبيرة للمواطنين في المحافظة.
وبحسب ناشطون فان الطبيب ليس لديه مصدر دخل اخر وهو في بلاد الغربة.
طبيب من اوزباكستان يجهش بالبكاء عقب انقطاع صرف مرتبه في ابين - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 15 يناير 2025 12:07 صباحاً - كلمتك/خاص:
ظهر طبيب اوزباكستاني يجهز بالبكاء عقب انقطاع مرتبه منذ اشهر في ابين.
ظهر طبيب اوزباكستاني يجهز بالبكاء عقب انقطاع مرتبه منذ اشهر في ابين.
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