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طبيب من اوزباكستان يجهش بالبكاء عقب انقطاع صرف مرتبه في ابين - أخبار كلمتك

طبيب من اوزباكستان يجهش بالبكاء عقب انقطاع صرف مرتبه في ابين - أخبار كلمتك

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طبيب من اوزباكستان يجهش بالبكاء عقب انقطاع صرف مرتبه في ابين - أخبار كلمتك

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طبيب من اوزباكستان يجهش بالبكاء عقب انقطاع صرف مرتبه في ابين - أخبار كلمتك

طبيب من اوزباكستان يجهش بالبكاء عقب انقطاع صرف مرتبه في ابين - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 15 يناير 2025 12:07 صباحاً - كلمتك/خاص:

ظهر طبيب اوزباكستاني يجهز بالبكاء عقب انقطاع مرتبه منذ اشهر في ابين.
ويعمل الطبيب الاوزباكستاني بمستشفى الرازي في ابين حيث انقطع صرف مرتبه منذ عدة اشهر وهو يقدم خدمات كبيرة للمواطنين في المحافظة.
وبحسب ناشطون فان الطبيب ليس لديه مصدر دخل اخر وهو في بلاد الغربة.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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