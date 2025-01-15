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تحذير جديد من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم: أمطار رعدية وشبورة ضبابية تربك المحافظات - أخبار كلمتك

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تحذير جديد من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم: أمطار رعدية وشبورة ضبابية تربك المحافظات - أخبار كلمتك

تحذير جديد من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم: أمطار رعدية وشبورة ضبابية تربك المحافظات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 06:30 صباحاً - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من طقس اليوم الأربعاء 15 يناير 2025، مؤكدة أن طقس اليوم يشهد شبورة مائية كثيفة من الساعة الثالثة صباحا حتى التاسعة صباحًا، تصل لحد الضباب على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وأشارت إلى أن المناطق المعرضة للشبورة الكثيفة تصل لحد الضباب، هي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية العديد من النصائح لمواجهة الشبورة المائية:

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1_ القيادة ببطء شديد

2_ لا تقود السيارة في حال انعدام الرؤية


3_ إضاءة كشافات الشبورة المائية

4_  زيادة مسافات الأمان بين سيارتك والسيارات الأخرى

5_ استعمال مساحات الزجاج باستمرار

6_ فتح زجاج السيارة قليلًا لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة


7_  استخدام آلة التنبيه على فترات حتى يشعر الآخرون بوجودك

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كما حذرت هيئة الأرصاد من أمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين.

ولفت هيئة الأرصاد إلى أن خريطة الشبورة الصباحية والأمطار تستمر حتى الخميس 16 يناير 2025.

 

حالة الطقس اليوم الأربعاء

وعن حالة الطقس اليوم قالت الأرصاد الجوية، إنه يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، دافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل على السواحلا الشمالية، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء. المزروعات بوسط سيناء.

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كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس الجمعة 17 يناير حتى الإثنين 20 يناير 2025، مؤكدة أن الطقس خلال هذه الفترة يشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كما يشهد نشاط للرياح على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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