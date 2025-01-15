آخر موعد للتقديم في برنامج eGP لدعم مشروعات التخرج الريادية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 08:40 صباحاً - أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، أن آخر موعد للتقديم في برنامج eGP الذي يهدف إلى دعم مشروعات التخرج الريادية وتحويلها إلى شركات ناشئة، يوم 16 يناير الجاري.

مزايا البرنامج:

- فرصة للمشاركة في برنامج Genz التليفزيوني في نسخته القادمة.



دعم مالي يصل إلى 120 ألف جنيه مصري لكل فريق لتمويل مشروعه.



توفير جلسات إرشاد وتوجيه في مجال ريادة الأعمال.



فرصة لتأهيل الفرق الفائزة لحاضنات ومسرعات ريادة الأعمال.



فرصة للمشاركة في مختلف المحافل والمسابقات الدولية.

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وفي سياق آخر أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ عن فتح باب التقديم في "هاكاثون التعليم الذكي" تحت شعار "تطبيقات الذكاء الاصطناعي مستقبل مصر الرقمي"، والذي تنظمه جامعة بنها في فبراير المقبل لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية.

ويهدف الهاكاثون إلى دعم التحول الرقمي وتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال تعزيز الابتكار وتشجيع الشباب المبدع بالجامعات والمعاهد المصرية لتقديم حلول مبتكرة في مجالات مثل: (التعليم عن بُعد، التفاعلية في التعليم، أدوات التعليم المرنة، منصات تعلم اللغات، تحويل التعليم إلى لعبة، أنظمة دعم المتعلمين، تحليل البيانات للتعليم).

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