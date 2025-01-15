حزب المؤتمر: عقد لقاءات وندوات وورش عمل في المحافظات المختلفة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 12:31 مساءً - عقد المكتب التنفيذى لحزب المؤتمر اجتماعه الدوري، بحضور الربان عمر المختار صميده رئيس الحزب، وبرئاسة الدكتور مجدى مرشد نائب رئيس الحزب ورئيس المكتب التنفيذى.

كما حضر الاجتماع نواب رئيس الحزب اللواء طارق رسلان الأمين العام للحزب، النائب أحمد مقلد، ومحمد رمضان، وعبد العزيز بليغ، وأحمد خالد، والشيخ على فريج، والنائب أحمد عمران، والشيخ سليمان العبادي، والقبطان محمود جبر، وإسلام تمراز رئيس اتحاد الشباب، والدكتورة نهاد صبيح أمينة المرأه، وماجدة أمينة الإعلام.

وانتهى الاجتماع بعدد من التوصيات والقرارات الآتية:

- مراجعة ورشة العمل الأخيرة التي يشرف عليها أحمد خالد نائب رئيس الحزب عن الانتخابات والتكتلات الانتخابية.

- التوجه لربط ورش عمل نظريا وورش عمل تطبيقية عن الانتخابات وإدارة الحملات الانتخابية تبدآ من السبت القادم 18 يناير.

ومن جانبه أوضح اللواء طارق رسلان نائب رئيس الحزب والأمين العام دور أمانات محافظات الحزب فى تهنئة الأخوة المسيحين فى أعيادهم بالمحافظات المختلفة.

وأشار إلى جدول الافتتاحات لمقرات الحزب الجديدة كالتالى:

-افتتاح مقر البدرشين بالجيزة يوم 21 يناير.

-افتتاح مقر أوسيم بالجيزة فى 28 يناير.

- افتتاح المقر الرئيسي لمحافظة الإسكندرية الجمعة 31 يناير.

ووفقا للتوصيات التى تقدم بهامحمد رمضان نائب رئيس الحزب للتخطيط الاستراتيجى تقرر أيضا البدء فى عقد لقاءات وندوات وورش عمل في المحافظات المختلفة، وزيارات من المركزية للمحافظات وعقد اجتماعات تنظيمية كل 15 يوما بالمحافظات لخلق إطار تنظيمى وفكري وتثقيف موحد.

كما تقرر عقد اجتماع المكتب التنفيذى المرحلة المقبلة أسبوعياً لمتابعة الحراك السياسي العام ووضع الخطة التنفيذية اللازمة وفقا للمتغيرات، وكذلك إقامة معسكرات لكوادر الحزب المختلفة من الشباب بالمحافظات وتجميع الكوادر في معسكرات جغرافية تشمل تدريب وتثقيف ونشاط رياضى وحزبي.

كما تقرر وضع شاشة عرض لعرض كل فاعليات وتاريخ الحزب والمواقف والأحداث بالحزب بصفة مستمرة فى مدخل المقر الرئيسى للحزب وتعميمها فى باقي المقرات.

ومن جانبه أوضح رئيس اتحاد الشباب السيد إسلام تمراز نشاط اتحاد الشباب ودوره الهام فى خلق كوادر حزبية شابة من خلال أكاديمية اتحاد شباب المؤتمر السياسية والتى بدأت الأسبوع الماضي وتستأنف ثلاثة أسابيع قادمة لتدريب وتثقيف الشباب سياسيا.

ولفت إلى دور اتحاد شباب الحزب مع أحزاب أخرى فى تعديل لائحة اتحادات الطلاب بالجامعات لعرضها بعد الانتهاء منها والتوافق عليها للجهات المختصة.