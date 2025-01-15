حديد الكومي بـ 36500 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 15 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 03:41 صباحاً - أسعار الحديد والأسمنت اليوم.. تنشر الأسبوع، أسعار الحديد والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 15 يناير 2025، تسليم أرض مصنع.

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وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، حسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.

ويضاف إلى سعر المصنع قيمة تترواح بين 1000 إلى 2000 جنيه ضريبة قيمة مضافة ورسوم نقل، على أسعار الحديد ليصل إلى المستهلك، أما بالنسبة للأسمنت يتم إضافة بين 100 إلى 200 جنيه ليصل إلى المستهلك.

أسعار الحديد

وسجل متوسط أسعار الحديد اليوم في شركة عز 38800 جنيه للطن، وسجل سعر حديد بشاي 38600 جنيه للطن، وسجل سعر حديد السويس للصلب 38000 جنيه للطن.

بينما سجل أسعار الحديد اليوم في شركة المصريين 38500 جنيه للطن، وحديد الكومي 36500 جنيه للطن، كما سجل العشري 38000 جنيه للطن، ومصر ستيل 37000 جنيه، وبيانكو سعر 34500 جنيه للطن.

كما سجل أسعار الحديد اليوم في شركة الجارحي سعر 38000 جنيه للطن، وسجل حديد سرحان سعر 36000 جنيهًا، والجيوشي سعر 39000 جنيه، والمراكبي سعر 36400 جنيه للطن، وعطية سعر 37000 جنيه للطن.

وسجل طن الحديد اليوم بالأسواق للمصانع الاستثمارية بسعر يبدأ من 36 ألف جنيه، بينما بدأ سعر طن الحديد بالمصانع المدرفلة من 39 ألف جنيه.

أسعار الأسمنت

بينما سجل أسمنت الفهد اليوم، 2780 جنيهًا في الطن، كما سجل أسمنت النصر 2790 جنيهًا للطن، وأسمنت المهندس سجل 2900 جنيهًا، وأسمنت العسكري 2800 جنيهًا، وأسمنت المصريين 2800 جنيهًا.

وسجل أسمنت السويدي 3120 حنيهًا في الطن، وسجل أسمنت السويس 2900 جنيهًا في الطن، وسجل أسمنت حلون 2860 جنيهًا في الطن، وأسمنت المخصوص 2840 جنيهًا.

وسجلت أسعار الأسمنت المخلوط بين 2100 إلى 2260 جنيهًا، بينما الأسمنت المقاوم بين 2850 و3300 جنيهًا، والأسمنت الأبيض بين 4000 إلى 4140 جنيها.