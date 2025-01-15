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وفيات وجرحى بحادث مروع غرب عدن - أخبار كلمتك

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وفيات وجرحى بحادث مروع غرب عدن - أخبار كلمتك

وفيات وجرحى بحادث مروع غرب عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 15 يناير 2025 08:27 صباحاً - كلمتك/خاص:

وقع حادث مروري مروع على الطريق الساحلي الرابط بين محافظتي لحج وعدن، ما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة ما لا يقل عن 10 آخرين بجروح متفاوتة.


وأفادت المصادر أن الحادث نجم عن اصطدام سيارة هيلوكس بقاطرة في منطقة مقاهي مشهورة غرب عدن، مساء يوم امس الثلاثاء.


وأشارت المصادر إلى أن الرمال المتحركة المتجمعة على الإسفلت قد تكون السبب في انحراف السائقين إلى الخط المعاكس، ما يؤدي إلى حوادث متكررة في هذه المنطقة.


كما رجحت روايات أخرى أن السرعة الزائدة كانت عاملاً رئيسياً في فقدان السيطرة على المركبة وحدوث الاصطدام.


وجرى نقل المصابين، كلهم في حالة خطيرة، إلى مستشفى صلاح الدين في مدينة عدن لتلقي العلاج.


من/ معاذ يوسف
 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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