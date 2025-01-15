وفيات وجرحى بحادث مروع غرب عدن - أخبار كلمتك

وقع حادث مروري مروع على الطريق الساحلي الرابط بين محافظتي لحج وعدن، ما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة ما لا يقل عن 10 آخرين بجروح متفاوتة.



وأفادت المصادر أن الحادث نجم عن اصطدام سيارة هيلوكس بقاطرة في منطقة مقاهي مشهورة غرب عدن، مساء يوم امس الثلاثاء.



وأشارت المصادر إلى أن الرمال المتحركة المتجمعة على الإسفلت قد تكون السبب في انحراف السائقين إلى الخط المعاكس، ما يؤدي إلى حوادث متكررة في هذه المنطقة.



كما رجحت روايات أخرى أن السرعة الزائدة كانت عاملاً رئيسياً في فقدان السيطرة على المركبة وحدوث الاصطدام.



وجرى نقل المصابين، كلهم في حالة خطيرة، إلى مستشفى صلاح الدين في مدينة عدن لتلقي العلاج.



من/ معاذ يوسف

