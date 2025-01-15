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مشاهير العرب - الأعلى للثقافة يكرم المبدعين من شمال سيناء - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - الأعلى للثقافة يكرم المبدعين من شمال سيناء - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الأعلى للثقافة يكرم المبدعين من شمال سيناء - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 12:16 مساءً - نظم قام المجلس الأعلى للثقافة، الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات، أنشطة الملتقى الثقافي للشباب في محافظة شمال سيناء الذي تضمن مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية خلال الفترة من 12 حتى 14 يناير الجاري.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، وإشراف الدكتور أشرف العزازي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة وبالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.

ملتقى الشباب بالعريش ومركز بئر العبد

كانت أولى فعاليات الملتقى هي الزيارة التي قام بها الدكتور أشرف العزازي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ووفد وزارة الثقافة المرافق لسيادته إلى ميناء العريش البحري ومشاهدة فيلم توثيقي عن مراحل تطوير الميناء حتي عام 2025، ثم تفقد متحف التراث السيناوي.

كما افتتح الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة أمسية شعرية للشباب وافتتح معرضًا للفن التشكيلي لفناني مدينة العريش.

وجدير بالذكر أن افتتاح المعرض حضره كل من: الدكتورة إيمان نجم رئيس الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات، أ. د شعيب خلف رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء، والأستاذ أشرف المشرحاني مدير عام فرع ثقافة شمال سيناء، ووفد وزارة الثقافة وعدد من الشخصيات المحلية والتنفيذية بالمحافظة.

تضمن المعرض عددًا من الأعمال الفنية لفنانين تلقائيين وفنانين من الحاصلين على منحة التفرغ في مجال الفنون من المجلس الأعلى للثقافة من أبناء العريش، كما تضمن المعرض رسومات الأطفال نتاج ورش الفنون بعنوان " سيناء بعيون أطفالها"، و المشغولات اليدوية والحرف البيئية والتطريز السيناوي.

عقب افتتاح المعرض، بدأت فعاليات الحفل الفني، حيث ألقى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة كلمة بهذه المناسبة رحب فيها بالحضور وعبر عن سعادته والوفد المرافق له بتنظيم هذا الملتقى الثقافي الذي جاء ليكشف عما تملكه العريش من مواهب إبداعية جديرة بالتحفيز والاهتمام.

ملتقى الشباب بالعريش ومركز بئر العبد

قام الدكتور أشرف العزازي بتكريم الموهوبين في الشعر والأدب، والفن التشكيلي من أبناء مدينة العريش، واختتم الحفل بعرض فني لفرقة العريش للفنون الشعبية التي قدمت مجموعة متنوعة من الفقرات فنية منها الدبكة السيناوية، السامر، الدحية قيوم الأفراح.

استمر برنامج الملتقى الثقافي لليوم الثالث على التوالي، حيث انتقلت الفعاليات إلى مكتبة النجاح التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة في مركز بئر العبد، والتقى وفد المجلس الأعلى للثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة بأكثر من 23 شاعرًا من شعراء قبائل وعوائل البدو في مركز بئر العبد الذين ألقوا قصائد من الشعر البدوي، وقام أمين العام للمجلس الأعلى للثقافة بتوزيع شهادات التقدير على الشعراء تكريمًا وتقديرًا لموهبتهم الاستثنائية.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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